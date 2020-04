"At Home": Codzienne życie w czasach pandemii

​Pięcioro hiszpańskich reżyserów zostało poproszonych przez HBO Europe o wzięcie udziału w projekcie zatytułowanym "At Home". Nakręcone przez nich filmy złożą się na antologię, która będzie poświęcona panującej od kilku tygodni pandemii.

Pięć niezwiązanych ze sobą filmów krótkometrażowych, z których każdy będzie trwał maksymalnie 15 minut, zostanie nakręconych zgodnie z zasadami ostrożności wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa. Filmy zostaną zrealizowane w domach ich twórców, a HBO dostarczy im niezbędny sprzęt filmowy, w tym smartfony.



W projekcie wezmą udział Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marques-Marcet oraz Elena Martin. Stworzone przez nich filmy zgłębią panującą obecnie na świecie sytuację spowodowaną chorobą COVID-19. "At Home" zadebiutuje na rynku hiszpańskim, a potem dniach pojawi się w innych europejskich krajach.

Według zapowiedzi HBO Europe, każda opowieść zrealizowana w ramach projektu "At Home" będzie odpowiadać na pytania związane z codziennym życiem w czasach pandemii koronawirusa. Co by się stało, gdyby twój chłopak rzucił cię w dniu, gdy została ogłoszona kwarantanna? Czy obowiązkowe przebywanie w domu byłoby wyzwalającym doświadczeniem? Co by się stało, gdyby przebywanie z twoim partnerem doprowadziło do odkrycia, że nie jest tym, za kogo się podawał? Czy jest możliwe podróżowanie bez opuszczania pokoju? Jak wyglądałaby samoizolacja w komunie razem z siedmiorgiem przyjaciół?

Poszczególne filmy mają być zróżnicowane pod względem gatunkowym. Znajdzie się wśród nich komedia romantyczna, dramat, a także film z elementami fantastycznymi.