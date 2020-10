Na kanale reżysera Konrada Niewolskiego na serwisie Youtube opublikowany został zwiastun jego najnowszego filmu "Asymetria". Wzorem Patryka Vegi reżysera stworzył tzw. zwiastun "bez cenzury". Można zobaczyć w nim występujących tu w rolach głównych m.in. Mikołaja Roznerskiego, Marka Molaka, Grażynę Szapołowską, Andrzeja Andrzejewskiego i Jana Frycza.

"Odkrywamy karty. Oto pierwszy oficjalny trailer ' Asymetrii' Konrada Niewolskiego. Wszystko, co dobre... źle się kończy. Poczuj przedsmak mocnego męskiego kina w dramatycznej opowieści o życiu skazanym na piekło. Tutaj nie ma szczęśliwego zakończenia" - czytamy na oficjalnej stronie filmu Konrada Niewolskiego. Właśnie tam będzie można zobaczyć go już w listopadzie. I to właśnie tam będzie można zobaczyć go już w listopadzie. "Tylko świnie siedzą w masce w kinie" - oświadczył bowiem przed kilkoma dniami Konrad Niewolski, dając do zrozumienia, że jego "Asymetria" nie będzie wyświetlana na dużych ekranach. Zamiast tego reżyser zachęca do obejrzenia jego filmu w usłudze pay-per-view. "Asymetria" będzie w niej dostępna w dniach od 13 do 15 listopada.

"Już 13 listopada premiera filmu 'Asymetria'. I nie, wcale nie musicie zakładać maseczek! Tego filmu nie będzie w kinach! Podczas pokazu wystarczy rozsiąść się wygodnie we własnym fotelu. Seanse w weekend otwarcia, będą realizowane metodą PPV. Nie wiesz czym jest #PPV? To internetowa transmisja na żywo, którrą wykupisz dla siebie i bliskich w atrakcyjnej cenie! Do zobaczenia w Internecie!" - zachęcają twórcy filmu na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.



Nie wiadomo na razie, ile dokładnie wynosić będzie zapowiadana "atrakcyjna cena".



Scenariusz do filmu "Asymetria" napisał Wojciech Rzehak ("Kler"). Autorem zdjęć jest Karol Łakomiec. W pozostałych rolach w filmie Niewolskiego wystąpili Mateusz Nędza, Paulina Szostak, Dariusz Biskupski, Popek, Oliwia Hołozubiec, Michał Włodarczyk, Mateusz Murański oraz Mirosław Dąbrowski.

Twórcy filmu trzymają w tajemnicy to, w jaki sposób fabuła "Asymetrii" związana będzie z innym filmem Niewolskiego, głośną "Symetrią" z 2003 roku. Na pewno obydwa filmy łączyć będą postaci Zborka i Adolfa, w które wcielają się Andrzej Andrzejewski i Dariusz Biskupski.