Asia Argento: Od delikatności do okrucieństwa

"Zawsze myślałam, że jestem brzydka. Ojciec powiedział mi kiedyś, że byłam brzydka, ponieważ gdybym ogoliła głowę na zero, wyglądałabym jak chłopak. Kiedy jednak miałam 21 lat, otrzymałam rolę, w której miałam być seksowna ['Inna Beatrycze' Michaela Radforda - przyp .red.] Odkrywanie kobiecości było dla mnie dziwnym doświadczeniem, ale nauczyłam się tych wszystkich trików, dzięki którym ludzie zaczynają zwracać na ciebie uwagę" - mówiła w jednym z wywiadów Asia Argento. Ekscentryczna aktorka i reżyserka obchodzi w niedzielę, 20 września, 45. urodziny.

Asia Argento /Thierry Chesnot /Getty Images

Urodzona w 1975 roku Asia Argento jest córką reżysera Daria Argento, wielkiego mistrza włoskiego horroru i aktorki Darii Nicolodi oraz wnuczką producenta, Salvatore Argento. Debiutowała na ekranie w wieku 11 lat w filmie Lamberto Bavy "Demony 2". Kiedy miała 14 lat, zagrała w filmie "Kościół" (La Chiesa) w reżyserii Michele Soavi, a w wieku 18 lat w filmie "Uraz" ( "Trauma") Dario Argento wcieliła się w anorektyczkę, która poszukuje mordercy swoich rodziców.

W 1994 roku Argento otrzymała nagrodę David di Donatello (włoskiego Oscara) dla Najlepszej Aktorki za film "Perdiamoci di vista!". Dwa lata później Nanni Moretti wybrał ją do roli swojej córki w filmie "Palombella Rossa". Niezwykła emocjonalność, umiejętność przechodzenia od delikatności do okrucieństwa oraz oryginalna, niepokojąca uroda Argento sprawiła, że popularność aktorki szybko przekroczyła granice Włoch. Od 1998 aktorka zaczęła pojawiać się w anglojęzycznych filmach: "Inna Beatrycze" Michaela Radforda i " Hotel New Rose" Abla Ferrary. Wcześniej aktorską wszechstronność oraz umiejętności językowe udowodniła rolą Charlotte de Sauve w "Królowej Margot" (1994) Patrice'a Chereau, gdzie zagrała po francusku.

Od tego czasu Asia Argento dzieli czas między swoje dwie pasje - zagrała między innymi w "Last Days" Gusa Van Santa (2004) i wielkiej hollywoodzkiej produkcji "XXX" Roba Cohena (2002), gdzie jej ekranowym partnerem był Vin Diesel.

Już jako wzięta aktorka postanowiła zająć się reżyserią. Po kilku krótkich filmach, w roku 2000 zaprezentowała swój pełnometrażowy debiut "Scarlet Diva" - autoportret przebrzmiałej już gwiazdy, a w 2004 roku "The Heart Is Deceitful Above All Things" - portret młodej matki, pracującej jako prostytutka na postoju przy autostradzie. Film zrobił duże wrażenie zarówno na widzach, jak i krytykach i był pokazywany podczas Directors' Fortnight w Cannes.

Ważne miejsce w filmografii aktorki zajmuje "Transylwiania" (2006) Tony'ego Gatlifa - opowieść o Zingarinie, która przybywa do Transylwanii, by w sercu Rumunii odnaleźć mężczyznę, którego kocha. "Spotkanie z Asią Argentino było decydujące. Nagle zobaczyłem w niej żarliwą wojowniczkę, z takim samym ładunkiem łagodności i delikatności jaki miała w sobie Zingarina" - tłumaczył reżyser.



Z kolei "Go Go Tales" (2007) Abla Ferrary zrobiło niemałą furorę na festiwalu w Cannes, gdzie prezentowane było poza konkursem w ramach specjalnego pokazu, jednak - jak pisał Simon Miraudo z serwisu Quickflix - jedyną rzeczą, o której chciano dyskutować po projekcji, była sekwencja, w której grająca erotyczną tancerkę Asia Argento całuje się namiętnie z psem na scenie nocnego klubu.

Bohaterkę kina akcji uczynił z Argento francuski reżyser Olivier Assayas, który w swym "Przejściu" (2007) nie zapomniał również o wyeksponowaniu agresywnego seksapilu Włoszki.

W historycznym kostiumie Argento oglądaliśmy w filmach wyreżyserowanych przez kobiety. W "Marii Antoninie" (2006) Sofii Coppoli aktorka wcieliła się w postać Madame du Barry, z kolei w "Starej kochance" (2007) Catherine Breillat zagrała hiszpańską konkubinę młodego dandysa, który planuje ożenek z damą z wyższych sfer.



W 2013 roku mogliśmy oglądać Argento w ostatnim filmie jej ojca "Dracula 3D". Obraz, którego premiera odbyła się na festiwalu w Cannes, zebrał miażdżące recenzje.

W ostatnich latach głośno było o Argento w kontekście obyczajowych afer.