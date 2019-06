Media za oceanem aż zawrzały! Ashton Kutcher i Mila Kunis rozstali się? Jak donosi magazyn "In Touch Weekly" Kunis nie wytrzymała i wraz z dziećmi wyprowadziła się od aktora. Jaka jest prawda? Zobaczcie komentarz pary!

Mila Kunis i Ashton Kutcher /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Związek Ashtona Kutchera i Mili Kunis to już przeszłość? Magazyn In Touch Weekly donosi, że para się rozstała przez mroczny sekret Kutchera. Dodatkowo Mila czuła się przez niego stłamszona i postanowiła zabrać dzieci i wyprowadzić się od męża.

Małżeństwo postanowiło nagrać zabawny filmik, w którym skomentowali plotki.

"Kochanie, co tam piszą?" - dopytuje Ashton

"To koniec między nami" - odpowiada Mila

"O Boże, no i co teraz zrobimy?" - żartuje Kutcher

"Czułam się stłamszona i zabieram dzieci. Masz jakiś mroczny sekret" - mówi aktorka

"Wygląda na to, że to koniec. In Touch Weekly dobrze się bawi, sprzedając magazyny w tym tygodniu. Może w przyszłym tygodniu moja żona będzie miała bliźniaki. Trzeci raz. Ale kto by liczył" - dopisał pod nagraniem Kutcher

Ashton Kutcher i Mila Kunis poznali się 20 lat temu na planie serialu "Różowe Lata 70-te". Parą, zostali kilka lat później, kiedy to Kutcher umówił Kunis na randkę w ciemno, ale facet, z którym miała się spotkać, nie przyszedł. Wtedy ponoć Mila spędziła wieczór z Ashtonem. W 2014 roku para zaręczyła się, a rok później wzięła ślub. Obecnie Mila i Ashton wychowują wspólnie 4-letnią córeczkę Wyatt i 2,5-letniego synka Dimitra.

Autor: Katarzyna Jakubowicz