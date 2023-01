Podczas promocji swojego najnowszego filmu "U Ciebie czy u mnie?" Ashton Kutcher zdradził, że jest wielkim fanem piłki nożnej. Okazuje się, że jego zamiłowanie do tego sportu nie ogranicza się wyłącznie do śledzenia piłkarskich zmagań na murawie. Podobnie jak jego koledzy po fachu, gwiazdor zwęszył w futbolu niezły biznes i jeszcze miesiąc temu bił się z myślami, czy nie zainwestować w drużynę piłkarską.

Ashton Kutcher jest wielkim fanem Premier League

"Jestem wielkim fanem piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Nie da się nienawidzić amerykańskich drużyn, bo nigdy nie jesteśmy w finale" - przyznał z rozbawienie Kutcher występując w programie BBC, "The One Show". Poza amerykańską ligą gwiazdor serialu "Różowe lata siedemdziesiąte" bacznie śledzi także angielską ligę. To przydatne rozeznanie, szczególnie, że jeszcze niedawno aktor chciał inwestować w klub z Premier League, nie zdradził jednak który.

"Oglądam Premier League i właściwie w ostatnim miesiącu byłem bardzo bliski zainwestowania w drużynę z ligi Angielskiej" - przyznał.