Aktor Ashton Kutcher może zostać powołany na świadka w procesie seryjnego mordercy Michaela Gargiulo. Mężczyzna jest podejrzewany między innymi o zabójstwo Ashley Ellerin, z którą spotykał się gwiazdor seriali "Różowe lata siedemdziesiąte" oraz "Dwóch i pół".

Ashton Kutcher /Nicholas Hunt /Getty Images

Proces Garguilo, którego media nazwały "Rozpruwaczem z Hollywood", rozpoczął się w czwartek 2 maja 2019 roku. Mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo dwóch kobiet oraz o próbę zabójstwa. Do tych zdarzeń miało dojść w okresie od 2001 do 2008 roku.



Kutcher spotykał się z pierwszą ofiarą mordercy, Ashley Ellerin. Jego zeznania mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń nocy, w której doszło do zabójstwa.

21 lutego 2001 roku aktor zamierzał razem z Ellerin pojawić się na bankiecie po ceremonii rozdania nagród Grammy. Jak później zeznał, dzwonił do niej około 20 razy. Ponieważ ta nie odbierała, udał się do jej mieszkania.



Gdy ta nie otworzyła mu drzwi, zajrzał przez okno. Zauważył kałużę, którą wziął za rozlane wino - w rzeczywistości byłą to krew Ellerin. Chociaż samochód kobiety stał na podjeździe, Kutcher uznał, że może ona być na niego obrażona za spóźnienie i udał się na bankiet. Ciało Ellerin odkryła później jej współlokatorka.

Gargiulo został powiązany z jej morderstwem do czasu oskarżenia go o inne zabójstwo z 2005 roku i próbę kolejnego w 2008 roku. Mężczyzna nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych mu czynów.