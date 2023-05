"Arthur's Whiskey" przedstawia historię wdowy imieniem Joan, która porządkując rzeczy swojego męża, odkrywa, że wynalazł on przepis na eliksir odmładzający. Dzieli się ona tym napojem z dwiema przyjaciółkami. Cała trójka rzuca się w wir zabawy wśród młodych ludzi. Szybko się jednak przekonują, że nie odnajdują się we współczesnych realiach.



Diane Keaton: Najbliższe plany

Hollywood Reporter informuje, że w obsadzie filmu, poza Diane Keaton , której przypadła główna rola, co ciekawe, znalazły się również gwiazdy brytyjskiej estrady. Pierwszą z nich jest Boy George, ekscentryczny lider zespołu Culture Club, a drugą Lulu, wokalistka znana m.in. z tego, że wykonała utwór tytułowy do filmu "Człowiek ze złotym pistoletem" z serii o Jamesie Bondzie. Film wyreżyserował Anglik, Stephen Cookson ("Stanley: A man of variety", "Świąteczny anioł").

Keaton będziemy mogli oglądać w kinach już od 12 maja. Wtedy bowiem premierę ma komedia "Book Club. Następny rozdział" . 77-letnia laureatka Oscara gra jedną z czterech przyjaciółek, które wyruszają w podróż do Włoch, by na nowo odrywać radość życia. Partnerują jej m.in. Jane Fonda i Candice Bergen .