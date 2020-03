Arnold Schwarzenegger: Zostań w domu, bądź w formie

"Jest wiele rzeczy, których nie możemy kontrolować podczas tego kryzysu, dlatego powinniśmy skupić się na tych, które kontrolować się da" - powiedział Arnold Schwarzenegger. I namawia swoich fanów do tego, by ćwiczyli podczas kwarantanny.

"Zostań w domu, bądź w formie" - przekonuje Arnold Schwarzenegger /Martin Rauscher/SEPA.Media /Getty Images

Żeby im to ułatwić, udostępnił na platformie Reddit swój stary, sprawdzony trening domowy, dzięki któremu doszedł na szczytów formy. Tej nowej wersji, podzielonej na sekcje dla początkujących i dla zaawansowanych, nadał nazwę "Zostań w domu, bądź w formie".

Zanim Arnold Schwarzenegger został gwiazdą kina akcji, był kulturystą. I to nie byle jakim. W swojej sportowej karierze zdobył tytuł Mr World, Mr Universe, Mr International, Mr Europe i Mr Olympia. Dziś ma 72 lata, czyli jest w wieku, który stawia go w gronie osób najbardziej podatnych na zarażenie koronawirusem. Ale on nie tym się przejmuje. I swoim fanom też radzi, by nie "pękali".



"Ta pandemia koronawirusa jest niespotykana. Słyszałem od wielu moich fanów, że są nią przerażeni. W tym czasie nie możesz jednak myśleć tylko o sobie. Myśl o tych, których możesz zarazić. Bądź częścią rozwiązania i zostań w domu, jeśli tylko możesz" - radzi.



Siłacz, aktor i polityk podkreśla, że nie ma teraz łażenia po barach i restauracjach, nie ma spotykania się i balangowania. "I... wszyscy będziecie zszokowani, że mówię to ja - ale trzymajcie się z dala od siłowni" - dodał.



Co nie oznacza, że Arnie zniechęca ludzi do dbania o formę. Przeciwnie, namawia do ćwiczenia w domu. W tym celu udostępnia trening, z którego korzystał, gdy był młodzieńcem. Schwarzenegger zauważa przy tym, że zasady tego treningu są starsze nawet od niego. "Gladiatorzy i wikingowie nie mieli siłowni. Ja sam zacząłem od podciągania się na gałęzi nad jeziorem w Austrii. Mój ojciec zachęcił mnie i mojego brata do trenowania według wskazówek naszego bokserskiego bohatera, László Pappa, który rąbał drewno, przygotowując się do walki (i była to świetna sztuczka, by zapędzić nas do obowiązków domowych)".

Jak trenować, by być silnym i sprawnym jak młody Arnold? To można sprawdzić na platformie Reddit.