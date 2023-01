Arnold Schwarzenegger: Takiej pozycji jeszcze nie miał na koncie

Choć karierę rozpoczynał jako kulturysta, z czasem Arnold Schwarzenegger stał się jedną z najsłynniejszych postaci amerykańskiego show-biznesu. Laureat tytułu Mr. Universe i siedmiokrotny zdobywca nagrody głównej w konkursie Mr. Olympia po dziś dzień uchodzi za legendę kina akcji. Międzynarodową sławę przyniosły mu role w "Conanie Barbarzyńcy" i słynnym dreszczowcu science-fiction Jamesa Camerona "Terminator" , który dał początek jednej z najgłośniejszych filmowych serii wszech czasów. Schwarzenegger sukces odniósł także w polityce - w 2003 roku został gubernatorem stanu Kalifornia. Podczas pełnienia tej funkcji obniżył podatki i ograniczył przywileje socjalne, ciesząc się dużym poparciem społecznym. Trzy lata później gwiazdor bez większych problemów ponownie wygrał wybory.

Arnold Schwarzenegger pisarzem

Na przestrzeni lat utytułowany sportowiec, nagrodzony Złotym Globem aktor i polityk w jednej osobie napisał szereg książek. W 2012 roku Schwarzenegger wydał autobiografię zatytułowaną "Pamięć absolutna. Nieprawdopodobnie prawdziwa historia mojego życia", reklamowaną jako "opowieść o sukcesie osiągniętym dzięki determinacji, dyscyplinie, pracowitości i wierze w siebie". Ponadto stworzył on kilka poradników kulturystycznych, takich jak "The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding", "Jak osiągnąć sukces. Bodybuilding dla mężczyzn" czy "Facet 2.0. Droga do fizycznej i mentalnej przemiany w samca alfa". Jak się właśnie okazało, hollywoodzki gwiazdor przymierza się do napisania kolejnej książki.

"PageSix" spieszy donieść, że filmowy Conan Barbarzyńca za pośrednictwem agencji talentów United Talent Agency podpisał umowę ze znanym wydawnictwem Penguin Press. Jak na razie o nowym literackim projekcie Schwarzeneggera wiadomo niewiele, poza tym, że publikacja będzie należała do gatunku książek motywacyjnych. Niedawno pojawiły się plotki, że gwiazdorowi w pisaniu pomóc ma Nils Parker, autor-widmo i dziennikarz, który współpracował w przeszłości m.in. z komikiem Ralphie’em Mayem, Tuckerem Maxem i YouTuberem GloZell Greenem. Informator serwisu twierdzi jednak, że nie wybrano jeszcze współautora nadchodzącej książki Schwarzeneggera.

Swoje zapędy do motywowania innych do zmiany życia na lepsze aktor ujawnił nie tylko w dedykowanych mężczyznom poradnikach. Były gubernator Kalifornii regularnie rozsyła do swoich fanów biuletyn, w którym "dzieli się inspiracjami i przemyśleniami". Niedawno poradził w nim czytelnikom, by pozbyli się negatywnego nastawienia, które uniemożliwia im realizowanie zamierzonych celów. Pisząc o postanowieniach noworocznych zasugerował zaś, by stosować metodę małych kroków. "Pesymizm nas zamraża, sprawia, że jesteśmy przygnębieni tym, w jakim miejscu jesteśmy, zamiast czuć ekscytację z powodu tego, co przed nami. Jeśli masz wielkie plany, nie narzucaj sobie presji, by ukończyć je jeszcze w tym roku. Miewamy tendencję do tego, by snuć wizje na temat rewolucyjnych zmian w życiu. Progres jest wystarczającą zmianą, nie musisz dotrzeć do mety, wystarczy, że zmierzasz w jej kierunku" - stwierdził aktor.