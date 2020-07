Arnold Schwarzenegger przemówi głosem... Piotra Cyrwusa

Od 4 do 9 sierpnia odbędzie się w Gdańsku jeden z pierwszych festiwali filmowych po przerwie spowodowanej pandemią - Octopus Film Festival. Jedną z atrakcji tej imprezy będzie specjalny pokaz filmu "Commando" z Arnoldem Schwarzeneggerem. W nietypowej roli pojawi się na nim znany z serialu "Klan" Piotr Cyrwus, który na żywo pełnił będzie rolę lektora.

Piotr Cyrwus zaprasza na Octopus Film Festival /materiały prasowe

O udziale Cyrwusa w tym festiwalu pokazującym najbardziej szalone kino gatunkowe z całego świata poinformowali organizatorzy Octopus Film Festival na swojej stronie na Facebooku. "Od kilku miesięcy wszyscy powtarzają Wam, żebyście umyli rączki. Czas, by tę wiadomość przekazał prawdziwy specjalista. Piotr Cyrwus, legendarny aktor z 'Klanu', 'Fanatyka' i 'W lesie dziś nie zaśnie nikt', posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej telewizji, przyjedzie na Octopusa, by na żywo przeczytać dialogi do 'Commando' z Arnoldem Schwarzeneggerem - jednej z najpiękniejszych historii o ojcowskiej miłości w dziejach kina. Będzie to wydarzenie tak wspaniałe, że po seansie nie będziecie nawet wiedzieli, co się stało. Więcej informacji już wkrótce" - czytamy we wpisie.



Reklama

Nie jest to pierwsza niespodzianka przygotowana przez organizatorów Octopus Film Festival. Za taką trzeba uznać też informację o tym, że festiwal w ogóle się odbędzie. Można było bowiem przypuszczać, że z powodu pandemii COVID-19 impreza zostanie odwołana lub przełożona, podobnie jak inne festiwale na całym świecie. Pod koniec czerwca organizatorzy Octopusa ogłosili jednak, że ten "najbardziej nieokrzesany festiwal filmowy w Polsce" powróci już na początku sierpnia. Niedługo potem zaprezentowali oficjalny plakat festiwalu, którego autorem jest Patryk Hardziej. A teraz zaczynają się pojawiać pierwsze informacje dotyczące repertuaru. Ogłoszenia kolejnych tytułów można spodziewać się w ciągu najbliższych dni.

Podczas festiwalowych pokazów będą obowiązywały zasady social distancingu - zapewnia organizujący festiwal niezależny dystrybutor filmowy, firma Velvet Spoon. Krzesła i leżaki będą rozstawione w znacznych odległościach, a liczba miejsc będzie ograniczona. Festiwal zawita w tym roku w nowych miejscach. Oprócz hal na ulicy Elektryków będzie to też hala Amber Expo oraz przylegający do niej parking, który na trzy festiwalowe noce zamieni się w kino samochodowe.

Wideo Commando (1985) - Official Trailer (Arnold Schwarzenegger)

"W tym roku po raz pierwszy widzowie będą mieli okazję ocenić oglądane filmy - cykl Nowe Kino Gatunkowe stanie się Konkursem Głównym z nagrodą publiczności, która trafi do twórców najlepiej ocenianego filmu. Każdy z zaprezentowanych w Konkursie Głównym tytułów zaprezentujemy dwukrotnie" - czytamy na facebookowej stronie wydarzenia.