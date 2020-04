Arnold Schwarzenegger pomaga ofiarom koronawirusa razem ze swoimi zwierzakami

Amerykański koń miniaturowy Whiskey oraz osiołek Lulu to aktualnie dwie największe gwiazdy konta instagramowego prowadzonego w mediach społecznościowych przez Arnolda Schwarzeneggera. Towarzyszą aktorowi podczas przejażdżek rowerowych, posiłków, a nawet grają z nim w szachy. Teraz cała trójka postanowiła pomóc osobom dotkniętym pandemią koronawirusa.

Arnold Schwarzenegger nie ustaje w pomocy w czasie epidemii koronawirusa /VCG/VCG /Getty Images

Niedawno pisaliśmy o tym, że 72-letni aktor zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na sprzęt medyczny, a potem osobiści rozwoził go do szpitali w Los Angeles. Ale były gubernator Kalifornii nie zamierza na tym poprzestać. Arnold Schwarzenegger zwrócił się teraz do 20 milionów obserwujących go na Instagramie fanów, zachęcając ich do kupna koszulek i bluz z kapturem.



Reklama

Ubrania te są ozdobione podobizną Arniego oraz jego zwierząt - Whiskey i Lulu. Oprócz tego jest napis zachęcający do pozostawania w domach podczas pandemii koronawirusa - "Nie bądź osłem, zostań w domu". Cena koszulki to niewiele ponad 31 dolarów, za bluzę trzeba zapłacić niecałe 55 dolarów. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany w formie zakupów żywnościowych dla biednych rodzin poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.



"Z powodu zamknięcia szkół, nie jesteśmy w stanie zapewnić zajęć dla naszych stu tysięcy dzieciaków, ale traktujemy poważnie nasze zobowiązania wobec ich rodzin. Będziemy dostarczać im zakupy" - oznajmił Schwarzenegger w poście umieszczonym na platformie Represent. To miejsce, w którym znane osoby publikują swoje akcje charytatywne i inną pomoc dla potrzebujących. Schwarzenegger odnosi się w poście do założonego przez siebie w 1993 roku programu "After-School All-Stars" skierowanego do kalifornijskich nastolatków z biednych rodzin.

Schwarzenegger to jedna z głównych twarzy kalifornijskiej walki z pandemią. W swoich wpisach umieszczanych na portalach społecznościowych, razem z Whiskey, Lulu oraz pieskiem Cherry zachęcają do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii.

"Nie wolno teraz wychodzić z domu. Szczególnie gdy ma się 72 lata. Siedzimy więc w domu i wcinamy marchewki. Jeśli masz powyżej 65 lat, nie możesz wychodzić z domu. Zapomnijcie o restauracjach, salach gimnastycznych i tego typu miejscach. Tak jak my. Siedzimy w domu z Whiskey i Lulu i dobrze się bawimy" - poinformował w marcu Schwarzenegger w krótkim wideo na Twitterze, które zanotowało ponad 13 milionów wyświetleń.