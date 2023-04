Arnold Schwarzenegger pisarzem? Gwiazdor wydaje poradnik motywacyjny

"Mój tata zawsze mi powtarzał: 'Bądź przydatny, Arnold'. I za każdym razem, gdy ludzie przychodzą do mnie i mówią mi, jak moje rady pomogły im w życiu, widzę, że przydatne jest, gdy dzielę się swoją filozofią życia, zasadami i narzędziami. W końcu dojrzałem do tego, aby usiąść i napisać książkę o mojej filozofii. W ten sposób moje narzędzia przydadzą się każdemu" - Arnold Schwarzenegger napisał w mediach społecznościowych, po raz pierwszy zabierając publicznie głos w sprawie nowej książki.

Książka "Be Useful: Seven Tools For Life" ukaże się 10 października. Stoi za nią wydawnictwo Penguin Press. W poście aktor zamieścił też okładkę książki - zdobi ją czarno-biały portret Schwarzeneggera. Poradnik można już zamawiać z wyprzedzeniem.

Arnold Schwarzenegger ma już na koncie pięć książek

Wydawnictwo przekonuje, że trudno wyobrazić sobie lepszą osobę, z której radami warto byłoby się zapoznać. "Największy kulturysta świata. Najlepiej opłacana gwiazda filmowa na świecie. Przywódca szóstej co do wielkości gospodarki świata (od 2003 do 2011 był gubernatorem Kalifornii). To, że mówimy o tej samej osobie, brzmi jak żart. Ale to nie żart. To jest Arnold Schwarzenegger. I nie osiągnął tego przypadkowo" - Schwarzeneggera na swojej stronie internetowej wychwala firma Penguin Press.

75-letni gwiazdor, jako autor, opublikował wcześniej pięć książek. Ostatnia, z 2012 roku, to autobiografia, zatytułowana "Pamięć absolutna. Nieprawdopodobnie prawdziwa historia mojego życia". Poza tym opracował kilka poradników kulturystycznych, takich jak "The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding", "Jak osiągnąć sukces. Bodybuilding dla mężczyzn" czy "Facet 2.0. Droga do fizycznej i mentalnej przemiany w samca alfa".