Arnold Schwarzenegger: Niezniszczalny

Gdyby urodził się w USA, mógłby zostać prezydentem... Niestety musiał pogodzić się z tym, że dane mu było zostać "jedynie" gubernatorem Kalifornii, a poprzez małżeństwo stać się krewnym jednego z kultowych w Ameryce klanów Kennedych. 30 lipca Arnold Schwarzenegger skończył 72 lata.

old Schwarzenegger przyszedł na świat w miejscowości Thal na przedmieściach Grazu w Austrii. Jego ojciec był komendantem policji, ale młody Schwarzenegger nie poszedł w jego ślady. Chciał być sławny, dlatego zaczął trenować kulturystykę.



W 1968 roku Schwarzenegger wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wziął udział w konkursie Mr. Universe. Zdobył tytuł w wieku 20 lat, a później także został uznany Mr. World, Mr. International, Mr. Europe i Mr. Olypmia, stając się ikoną tego sportu. Arnold Sports Festival, uważany za drugie najważniejsze wydarzenie kulturystyczne, nosi dziś jego imię.

Skoro zdobył uznanie jako kulturysta, dlaczego nie miałby spróbować swoich sił jako aktor? Już w 1970 roku Schwarzenegger pojawił się w produkcji "Herkules w Nowym Jorku". Ale dopiero rola w "Conanie Barbarzyńcy" w 1982 roku stała się przełomowa. Film okazał się hitem kasowym, co zaowocowało sequelem zatytułowanym "Conan Niszczyciel" dwa lata później.

Już jako amerykański obywatel Schwarzenegger wcielił się w 1984 roku w tytułowego Terminatora w filmie Jamesa Camerona. To było to! Stał się jedną z najpopularniejszych postaci kina akcji, a jego powiedzonka - "Hasta la vista baby" czy "I'll be back!" - weszły do codziennego języka.

Dwa lata później dokonał rzeczy, która rzadko przytrafia się imigrantom: za sprawą małżeństwa z prezenterką telewizyjną, Marią Shriver, siostrzenicą prezydenta J.F. Kennedy'ego, stał się spokrewniony z jedną z najbardziej wpływowych rodzin w USA. Maria urodziła mu czworo dzieci, ale para rozstała się w 2011 roku, po ujawnieniu, że w 1997 roku Schwarzenegger spłodził dziecko z inną kobietą.

Kolejne filmy Arnolda Schwarzeneggera to m.in. "Predator" (1987), "Gliniarz w przedszkolu" (1990), "Pamięć absolutna" (1990), "Prawdziwe kłamstwa" (1994), "Batman i Robin" (1997).

Ale wkrótce o Schwarzeneggera upomniała się polityka. Był tak popularny, że bez trudu uzyskał w 2003 roku stanowisko gubernatora stanu Kalifornia.

Zdaniem wielu komentatorów, Arnold mógłby ubiegać się o nominację na prezydenta. Na przeszkodzie stanął jednak konstytucyjny wymóg urodzin kandydata w USA.

W 2011 r. Schwarzenegger wrócił do aktorstwa. Zagrał w "Niezniszczalnych 2" oraz pojawił się w tytułowej roli w filmie "Terminator: Genisys". Jego gaża wyniosła 30 milionów dolarów. Już niebawem zobaczymy go w kolejnej odsłonie "Terminatora", wyreżyserowanej ponownie przez Jamesa Camerona produkcji o podtytule "Mroczne przeznaczenie".



