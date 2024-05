Jason Momoa odwiedza Gdańsk

Choć cel przyjazdu aktora nie jest oficjalnie znany, jego obecność w firmie budującej jachty wydaje się być potencjalnym rozwiązaniem zagadki. Jason Mamoa wypłynął dziś w morze łodzią zaprojektowaną przez Sunreef Yachts, która dzięki międzynarodowym targom specjalistycznym jest marką znaną już na całym świecie.

Ponadto, Mamoa był dziś widziany w koszulce z logiem RXR (Rosberg Xtreme Racing). Jego założyciel i kierowca wyścigowy, Nico Rosberg, w 2020 został ambasadorem polskiej firmy, która po czasie stała się oficjalnym partnerem RXR.

Reklama

Hollywoodzki aktor nad Bałtykiem

Jason Mamoa wystąpił w wielu głośnych tytułach ostatnich miesięcy, takich jak "Diuna" (2021) czy “Kaskader" (2024). Odgrywa również pierwszoplanową rolę w filmie "Aquaman" (2018), który w zeszłym roku doczekał się sequela. Z początkiem tego roku udostępniony został pierwszy sezon realizowanego przez niego programu "On The Roam", za którego dystrybucję odpowiada HBO. Celem projektu jest podróżowanie w poszukiwaniu pasjonujących ludzi i miejsc. Możliwe jest, że wizyta w Gdańsku wiąże się ze zbieraniem materiałów do nowego sezonu.