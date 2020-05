Apple sfinansuje najnowszy film Martina Scorsese

Ogromny budżet nowego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" sprawił, że jego ukończenie stanęło pod znakiem zapytania. Poszukiwania funduszy zakończyły się jednak sukcesem, bo swój portfel przed słynnym reżyserem otworzyła firma Apple.

Właśnie dopinane są ostatnie szczegóły kontraktu, na mocy którego Apple sfinansuje dzieło Scorsese i jednocześnie będzie uczestniczyło w jego powstawaniu. Dystrybutorem kinowym filmu pozostaje studio Paramount, którego udział w produkcji stał pod znakiem zapytania. Powodem był budżet planowany na około 200 milionów dolarów. Z tego względu plotkowano, że projekt może przejąć inne studio bądź platforma streamingowa.



Poprzedni film Scorsese - "Irlandczyk" wyprodukował Netflix. Na mocy nowej umowy "Killers of the Flower Moon" trafi nie tylko do kin, ale też na serwis streamingowy Apple TV+.



Scenariusz filmu "Killers of the Flower Moon" oparto na motywach książki Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Opowiada ona o fali morderstw Indian z plemienia Osagów, do których doszło w latach 1918-1931. Według szacunków zamordowano wtedy ponad sześćdziesiąt osób pochodzenia indiańskiego. Osagowie byli naówczas jednymi z najbogatszych ludzi na świecie za sprawą odnalezionych na ich ziemiach złożach ropy naftowej.

Leonardo DiCaprio wcieli się w filmie Scorsese w rolę agenta FBI, który przybywa na miejsce, by rozwikłać sprawę tajemniczych morderstw. Jednym z podejrzanych jest hodowca bydła William Hale, w którego wcieli się Robert De Niro.

Scenariusz filmu "Killers of the Flowers Moon" napisał Eric Roth. To pięciokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta, nagrodzony Oscarem za scenariusz do filmu "Forrest Gump". W ekipie znajdą się też stali współpracownicy Scorsese: montażystka Thelma Schoonmaker, scenograf Dante Ferretti oraz operator Rodrigo Prieto.