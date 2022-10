Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć... "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego to historia grupy maturzystów, którzy - zmęczeni kolejnymi lockdownami - postanawiają zorganizować nad morzem "melanż życia". Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie - plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

W swoim najnowszym filmie Żuławski dał szansę nieznanym szerszej publiczności aktorom, a sławni, doświadczeni artyści stworzyli w "Apokawiksie" mocny drugi plan.



"Sądzę, że kino robi się także dla aktorów. W końcu to oni są jego głównym motorem. Planując realizację filmu, lubię wejść w buty aktora. W tym wypadku pomyślałem sobie, że to musi być super, jeśli otrzymuje się tzw. powołanie do pierwszego w Polsce filmu o zombie. To świetna przygoda i bardzo dobra karta otwarcia, kontaktu między nami. Nie zaczynamy przecież dramatu z silnymi akcentami psychologicznymi, tylko jedziemy na plan dobrze się bawić" - opowiadał reżyser.



"To spowodowało, że szybko wytworzyło się między nami zaufanie i uczyliśmy się od siebie nawzajem. Trochę lat nas dzieli, więc sporo rozmawialiśmy o tym czasie, kiedy tych młodych aktorów jeszcze nie było na świecie. A ja mogłem też dowiedzieć się sporo o ich postrzeganiu dzisiejszej rzeczywistości. Bardzo dobrze się z nimi pracowało. Nie kłóciliśmy się i nie było sytuacji, w której ktoś powiedziałby, że czegoś nie zagra. Ale też ten film nie jest taki. On bazuje na wyczuciu współczesności. Wymaga po prostu wczucia się w to, co robimy i starań, aby zagrać to jak najlepiej" - przekonywał Żuławski.

Kim więc są młodzi, często początkujący aktorzy, którym reżyser dał szansę?

Grający główną rolę Mikołaj Kubacki ma 27 lat i jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Polskiej publiczności znany jest przede wszystkim z roli Anona w "Fanatyku" Michała Tylki, ekranizacji najsłynniejszej internetowej pasty ostatnich lat, czyli "Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa". Aktora oglądaliśmy w drugoplanowych rolach również w popularnych serialach: "1983" Agnieszki Holland i "Królu" Jana P. Matuszyńskiego.

Całkiem spory aktorski dorobek ma również Waleria Gorobets, studentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Debiutowała już w wieku ośmiu lat - w "Na Wspólnej". Pojawiła się też w innych polskich serialach: "O mnie się nie martw", "Leśniczówka", "Zakochani po uszy" czy ostatnio "Papiery na szczęście", gdzie wciela się w Ninę, i "Szadź". Jeśli chodzi o kino, to jak na razie oglądaliśmy ją na drugim i trzecim planie, m.in. w takich filmach, jak: "Dziewczyny z Dubaju", "Wygrać marzenia", "Pod wiatr", "Na chwilę na zawsze". Już niebawem pojawi się też w czekających na premierę "Zadrze" i "Bejbis".

Alicja Wieniawa-Narkiewicz jest przyrodnią siostrą Julii Wieniawy, która już od jakiegoś czasu pracuje na własne nazwisko, powoli budując filmowe i serialowe portfolio. Od 2019 gra w "Przyjaciółkach", pojawiła się też w "Oko za oko" i "Mecenas Lenie Barskiej", a na premierę czeka kolejna duża produkcja z jej udziałem - serial "Strange Angels". A trzeba zaznaczyć, że wciąż jest jeszcze bardzo młoda - w dzień premiery "Apokawiksy" obchodzi 19. urodziny.

Przed "Apokawiksą" Mikołaj Matczak miał już okazję pracować z Xawerym Żuławskim. Jego pełnometrażowym debiutem był poprzedni film reżysera - "Mowa ptaków", w którym w główną rolę wcielał się Sebastian Fabijański. Z kolei z Walerią Gorobets zagrał w "Na chwilę, na zawsze". Inne obrazy z udziałem aktora to: "Ostatni komers", "Bracia" i historyczne "Marzec '68" oraz "Orlęta. Grodno '39". Matczak wystąpił również w roli Franka w polskim "Biurze", czyli serialu "The Office PL".

Także Natalia Pitry spotkała się już na planie z Gorobets. Obie wystąpiły w serialach: "Zakochani po uszy" i "Papiery na szczęście". Ponadto młoda aktorka pojawiła się też w serialu Netfliksa "Otwórz oczy". "Apokawiksa" jest debiutem kinowym 23-latki.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Moniki Mikołajczak, która w 2019 roku zdała maturę i studiuje obecnie we Wrocławiu.