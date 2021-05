Anya Taylor-Joy w zwiastunie filmu "Last Night in Soho"

Pojawił się pierwszy zwiastun do oczekiwanego filmu Edgara Wrighta "Last Night in Soho". W głównej roli zobaczymy gwiazdę "Gambitu królowej" Anyę Taylor-Joy.

"Last Night in Soho" to psychologiczny horror o podróżach w czasie. Jego bohaterka przenosi się do Londynu lat 60. ubiegłego wieku, by spotkać się tam ze swoją idolką. Będzie to miało poważne konsekwencje.



Główne role w filmie "Last Night in Soho" grają Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy oraz Matt Smith. Za reżyserię obrazu odpowiada Edgar Wright, którego polska widownia kojarzyć może z przebojowego obrazu "Baby Driver".



Inspiracją do powstania "Last Night in Soho" były dla Wrighta takie tytuły jak "Wstręt" Romana Polańskiego czy "Nie oglądaj się teraz" Nicolasa Roega.



Kinowa premiera "Last Night in Soho" zaplanowana jest na październik 2021. Nie wiadomo jeszcze, czy obraz trafi na polskie ekrany.