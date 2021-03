"Antybohater" i "Spacer z Aniołami" w programie 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

"Antybohater" Michała Kaweckiego i "Spacer z Aniołami" Tomasza Wysokińskiego - m.in. te produkcje zostaną zaprezentowane w międzynarodowym konkursie dokumentalnym Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 61. odsłona imprezy odbędzie się w dniach 30 maja - 6 czerwca równolegle w kinach i online.

Kadr z filmu "Antybohater" Michała Kaweckiego /materiały prasowe

Jak poinformowało Biuro Krakowskiego Festiwalu Filmowego, "Antybohater" to opowieść o drobnym przestępcy i narciarzu alpejskim Miszce, który "mimo poważnej niepełnosprawności fizycznej i trudnych warunków życia, czerpie z niego pełnymi garściami". "Zaskakuje wyjątkowym poczuciem humoru i dystansem. Reżyser filmu Michał Kawecki spotyka go w kluczowym momencie, kiedy wkracza w dorosłość i dostaje ostatnią szansę, by wziąć udział w paraolimpiadzie. Przede wszystkim jednak Miszka musi sam zdecydować o tym, co jest dla niego najważniejsze i jak wyobraża sobie swoją przyszłość" - podkreślono w komunikacie.

Z kolei bohaterem "Spaceru z Aniołami" jest Jerry, który - jak czytamy - "podejmuje niezwykłą misję odnajdywania zaginionych dzieci w RPA". "W filmie towarzyszymy mu w poszukiwaniach dziewczynki porwanej w Soweto. Duchy przodków mówią, że dziecko żyje, ale ostrzegają, że odnalezienie go może spowodować śmierć jego matki. Poszukiwania podjęte przez Jerry'ego przywołują bolesne wspomnienia. Będąc jeszcze dzieckiem, żył na ulicy, skąd zrekrutowano go w szeregi Afrykańskiego Kongresu Narodowego, w którym heroicznie walczył z reżimem apartheidu. Zabliźnione rany krwawią na nowo, a konfrontacja z przeszłością ujawnia prawdziwą duszę Jerry’ego" - wyjaśniono.

Jak zapewnił dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego Krzysztof Gierat, międzynarodowy konkurs dokumentalny "będzie bardzo mocny". "Do grona 15 światowych produkcji dokumentalnych z ostatnich miesięcy zaprosiliśmy dwa polskie tytuły, które urzekły nas historiami opowiedzianymi w sposób niezwykle oryginalny, z harmonijnym wykorzystaniem najbardziej odpowiednich środków wyrazu. Już się cieszę na spotkanie z charyzmatycznymi bohaterami obu filmów" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Organizatorzy imprezy przypomnieli także, że filmy w międzynarodowym konkursie dokumentalnym będą rywalizować o trzy nagrody główne: Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu (30 tys. zł) i dwa Srebrne Rogi dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych, a także dla reżysera filmu o tematyce społecznej (po 15 tys. zł). Otrzymają również "szansę na Oscara oraz nagrodę EFA". "Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach" - wyjaśniono.

61. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa od 30 maja do 6 czerwca i odbędzie się równolegle w kinach i online. Pełen program zostanie ogłoszony w połowie kwietnia.

Krakowski Festiwal Filmowy jest najstarszym filmowym festiwalem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Historia imprezy sięga 1961 r., kiedy jeszcze pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych prezentował dokonania rodzimej kinematografii.