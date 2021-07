​Antonio Banderas dołączył do obsady filmu "Indiana Jones 5"

Kolejnym pochodzącym z Europy aktorem w obsadzie filmu o roboczym tytule "Indiana Jones 5" został Antonio Banderas ("Desperado, "Ból i blask"). Dołączył on do Phoebe Waller-Bridge ("Współczesna dziewczyna"), Madsa Mikkelsena ("Na rauszu") i Thomasa Kretschmanna ("King Kong"). W tytułowej roli po raz piąty wystąpi Harrison Ford. W obsadzie filmu są jeszcze Boyd Holbrook i Shaunette Renee Wilson.

Antonio Banderas /Juan Naharro Gimenez /Getty Images

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych informacji związanych z fabułą filmu "Indiana Jones 5", również szczegóły roli Antonio Banderasa pozostają tajemnicą. Jednak regularnie pojawiające się zdjęcia z planu kręconego w Wielkiej Brytanii filmu, pozwalają na spekulacje odnośnie tego, o czym opowie.

Jedno z ostatnio ujawnionych zdjęć przedstawiało Phoebe Waller-Bridge w pełnej charakteryzacji i kostiumie. I choć wciąż nie wiadomo, czy aktorka zagra przyjaciółkę, czy wroga Indiany Jonesa, jej strój potwierdza, że akcja filmu rozgrywać się będzie częściowo w latach 60. ubiegłego wieku. Być może dokładnie w 1969 roku, na co wskazują inne zdjęcia z planu, świadczące o tym, że w filmie zobaczymy paradę na cześć astronautów programu Apollo 11.



W filmie spodziewane są również retrospekcje z czasów II wojny światowej. Świadczyły o tym inne zdjęcia, na których było widać kaskadera noszącego na głowie maskę przedstawiającą młodego Harrisona Forda. Wygląda więc na to, że przeciwnikami Indiany Jonesa po raz kolejny mogą być naziści.

Piąty film o przygodach słynnego archeologa będzie pierwszym filmem serii, którego nie wyreżyseruje Steven Spielberg. Zastąpił go James Mangold ("Logan: Wolverine"). "Indiana Jones 5" będzie też pierwszą częścią tego popularnego cyklu, którą wyprodukuje studio Disneya. Scenariusz filmu napisali Jez i John-Henry Butterworth.

Nominacja do Oscara otrzymana przez Banderasa za rolę w filmie Almodovara "Ból i blask" sprawiła, że po kilku słabszych latach w karierze hiszpański aktor znów zaczął otrzymywać propozycje udziału w ciekawych projektach. "Indiana Jones 5" to tylko jeden z nich. Banderasa zobaczymy też w ekranizacji gry wideo "Uncharted", a usłyszymy w kolejnej części "Kota w butach". Aktualnie można go też oglądać w kinach w filmie "Bodyguard i żona zawodowca".

Premiera filmu "Indiana Jones 5" zaplanowana została na 29 lipca 2022 roku.