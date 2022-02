Antoni Pawlicki w szczerym wyznaniu: "Bez tego nie mógłbym funkcjonować"

Wiadomości

Antoni Pawlicki to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych i zapracowanych polskich aktorów. W 2022 roku zobaczymy go w kilku produkcjach, a aktor nie ukrywa, że wciąż jest głodny nowych ról. W jednym z ostatnich wywiadów zdecydował się opowiedzieć o tym, co w aktorstwie kręci go najbardziej i bez czego nie mógłby w tym zawodzie funkcjonować.

Zdjęcie Antoni Pawlicki / AKPA Gałązka