Antoni Królikowski przefarbował włosy! Do kogo jest podobny?

Taka zmiana fryzury to u młodego aktora nowość. Na zdjęciu, które opublikował ostatnio na Instagramie, Antoni Królikowski ma dość długie, kręcone, a do tego pofarbowane włosy. Aktor w poście wyjaśnił, dlaczego to zrobił. Okazuje się, że ten nowy wizerunek jest elementem przygotowań do nowej roli.

Od ostatnich głośnych premier filmowych, w których mogliśmy oglądać Antoniego Królikowskiego, czyli "Pętli" w reżyserii Patryka Vegi i "Banksterów" Marcina Ziębińskiego, minęło już kilka miesięcy. Nic więc dziwnego, że fani talentu tego aktora z entuzjazmem przyjęli wiadomość o tym, że szykuje się on do nowej roli. Informację o tym, że pracuje nad kolejnym filmem, aktor zamieścił w ostatnim wpisie na Instagramie. Na pytania, co to za produkcja, odpowiedział jednak bardzo tajemniczo. "Oczywiście secret project" - napisał.



W komentarzach pojawiły się spekulacje, że to kolejny film Patryka Vegi, który bardzo lubi pracować z tymi samymi aktorami, a Antoni Królikowski występował w filmach tego reżysera już trzy razy (oprócz wspomnianej wcześniej "Pętli" grał także w filmach "Bad Boy" i "Polityka"). Jeden z internautów, odnosząc się do nowego image'u Królikowskiego, a także jego częstej współpracy z Vegą, pozwolił sobie na żart. "Vega robi film o Jezusie?" - zapytał.

I to właśnie ten nowy wizerunek Królikowskiego najbardziej podekscytował internautów. Zdjęcie, którym aktor zilustrował wpis o nowej roli, dowodzi, że przeszedł ostatnio sporą metamorfozę - ma znacznie dłuższe, opadające na kark kręcone włosy, w kolorze znacznie ciemniejszym niż jego naturalny. Wygląda więc na to, że do nowej roli aktor musiał przedłużyć włosy, bo na zdjęciach publikowanych przez niego w social mediach w ostatnich tygodniach ich długość jest zupełnie inna. Charakteryzację uzupełnia krótko przycięta broda i koszulka w brązowo-żółte paski, nawiązująca do stylistyki lat 70.

Fani aktora byli zachwyceni jego nowym filmowym wizerunkiem. Posypały się porównania do innych znanych postaci ze świata show-biznesu, a najczęściej przywoływane było nazwisko jednego z hollywoodzkich amantów. "Bradley Cooper polish version!" - napisała jedna z internautek. Pojawiały się także bardziej zabawne skojarzenia, typu młody Zbigniew Wodecki czy młody Krzysztof Krawczyk. Fani już się nie mogą doczekać nowego filmu z udziałem Antoniego Królikowskiego, a on sam, jak widać po jego komentarzach pod własnym postem, również tą rolą jest bardzo podekscytowany.