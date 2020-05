"Szykowałem coś większego, ale już nie zdążyłem" - powiedział Antoni Królikowski, zdradzając tym samym, że śmierć jego ojca Pawła Królikowskiego pokrzyżowała ich wspólne zawodowe plany.

Antoni Królikowski był gościem w relacji online, którą na instagramowym profilu Polsatu prowadziła w niedzielę, 3 maja, Milena Suszyńska. Podczas rozmowy aktor wspominał m.in. ostatnie tygodnie pracy ze swoim ojcem, Pawłem Królikowskim, który zmarł 27 lutego po długiej chorobie neurologicznej.



Panowie pojawili się razem w serialu "W rytmie serca". "Wspominam tę pracę w specyficzny sposób. W zeszłym roku przyszła propozycja, żebyśmy grali z tatą" - powiedział Antoni Królikowski.

Już wtedy miał świadomość, że problemy zdrowotne jego ojca są poważne. "On się bardzo ucieszył, ale to za krótko trwało, wątek miał być inny. Kiedy taty już nie mogło być na planie, produkcja zachowywała się wobec nas w sposób niezwykły, mimo że nie mógł przyjechać na zdjęcia, a one były zaplanowane, wszyscy okazali zrozumienie" - podkreślił Królikowski.