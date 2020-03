Antoni Królikowski opublikował pierwsze rodzinne zdjęcie od śmierci ojca

Antoni Królikowski wrócił do mediów społecznościowych. Aktor podzielił się z fanami wyjątkowym zdjęciem, na którym towarzyszą mu mama i trójka rodzeństwa.

Antoni Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska na pogrzebie Pawła Królikowskiego AKPA

Rodzina Królikowskich ma za sobą trudny czas. Śmierć Pawła Królikowskiego była zresztą ogromnym ciosem nie tylko dla nich, ale i dla wszystkich przyjaciół aktora z branży oraz jego fanów.



Antoni Królikowski, najstarszy z dzieci Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, który poszedł w ślady rodziców i już od kilkunastu lat rozwija swoją karierę aktorską, po śmierci ojca wycofał się z życia publicznego.

Teraz, gdy minęły już prawie trzy tygodnie, odkąd nie ma z nami Pawła Królikowskiego, jego najstarszy syn zdecydował się pokazać w sieci wyjątkowe, rodzinne zdjęcie.

Młody aktor zamieścił wzruszającą, rodzinną fotografię. Na zdjęciu towarzyszą mu mama Małgorzata i prawie całe rodzeństwo - siostry: 21-letnia Julia i 19-letnia Marcelina oraz 13-letni brat Ksawery. Zabrakło jedynie 28-letniego brata Jana.

Antek podpisał fotografię tylko jednym słowem, jednak pomimo tego opis jest bardzo wymowny.



"Dom" - napisał Królikowski.



W ten sposób 31-letni aktor nie tylko podkreślił bliską więź, jaka łączy go z rodziną, ale dał też swoim obserwatorom dobry przykład, jak postępować w czasie epidemii koronawirusa.

Antoni Królikowski nie jest jedyną znaną postacią, która w tym ciężkim okresie apeluje do fanów z prośbą o ograniczenie kontaktów społecznych do minimum w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa i pozostanie w domach. Wcześniej podobne apele do internautów wystosowali m. in. Robert Lewandowski i Cleo.

Rodzina Pawła Królikowskiego na pogrzebie aktora 1 / 9 - Tato, wiem, że patrzysz na nas z góry. Pewnie się uśmiechasz tak, jak na tym zdjęciu, które tutaj jest z nami. Wierzę, że Pan Bóg powierzył ci tam najpiękniejszą z ról - powiedział na zakończenie mszy św. pogrzebowej syn zmarłego aktora Antoni Królikowski. Źródło: PAP Autor: Leszek Szymański udostępnij

Autor: Maria Staroń

