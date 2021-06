Antoni Królikowski oficjalnie potwierdził, że znów spotyka się z Joanną Opozdą

To, o czym szeptano w środowisku show-biznesu od walentynek, teraz zostało oficjalnie potwierdzone. Antek Królikowski i Joanna Opozda wrócili do siebie. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym czule obejmuje ukochaną i napisał: „Moje szczęście”.

Joanna Opozda i Antek Królikowski znowu razem! /VIPHOTO/EAST NEWS /East News

Joanna Opozda i Antek Królikowski zaczęli pokazywać się razem rok temu w wakacje - uśmiechnięci, szczęśliwi, zawsze czule objęci. Tworzyli tak piękną parę, że ich związek wywoływał ogromne zainteresowanie internautów i mediów. O ile jednak ona chętnie publikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcia i opowiadała w wywiadach o ich miłości, wakacjach i planach na przyszłość (pojawiały się nawet sugestie rychłych zaręczyn), to aktor w publicznym okazywaniu uczuć był coraz bardziej wstrzemięźliwy. Jak się okazało, była to zapowiedź rozstania. Po pół roku, tuż przed Sylwestrem, para ogłosiła, że ich związek stał się przeszłością. W mediach pojawiły się spekulacje, że Królikowski wrócił do swojej poprzedniej dziewczyny Katarzyny Dąbrowskiej, jednak nigdy tego nie potwierdził.



Gdy wszyscy pogodzili się już z tym, że przed Opozdą i Królikowskim nie ma już wspólnej przyszłości, a ich uczucie równie szybko zgasło, jak wcześniej zapłonęło, nagle coś się zmieniło. W lutym aktorka opublikowała zdjęcie ogromnego bukietu róż, który dostała z okazji walentynek. I choć nie zdradziła, kto jej te kwiaty podarował, tajemnica szybko wyszła na jaw - z tym samym bukietem pod domem Opozdy widziano bowiem Królikowskiego. Kilka dni później paparazzi przyłapali Joannę i Antka na stoku narciarskim, a na zdjęciach widać było, że nie spotkali się tam przypadkiem, tylko się razem świetnie bawią. Kolejnym sygnałem, że ich uczucie się odradza, były zdjęcia z Włoch, gdzie spędzili Wielkanoc w grupie znajomych, między innymi z Miśkiem Koterskim.

Choć w mediach pisano, że dali sobie drugą szansę, ani Opozda, ani Królikowski potwierdzili tych doniesień. Wyraźny sygnał, że znów są razem, aktor wysłał dwa dni temu, po tym, jak Opozda zdecydowała się opowiedzieć o traumatycznej historii z przeszłości, gdy wpadła w ręce szajki sutenerów. Pod jej postem, w którym opisała tę dramatyczną historię, Królikowski zostawił komentarz: "Brawo Skarbie! Wiem, że od lat miałaś traumę związaną z tym niefortunnym epizodem i jestem dumny, że w końcu dzielisz się tym ze światem! Wierzę, że Twoja historia może pomóc wielu dziewczynom unikać podobnych sytuacji... Jesteś szczerym złotem. Kocham ??" - wyznał aktor.



Teraz gwiazdor opublikował w social mediach kolejny post. I tym razem rozwiał wszelkie wątpliwości. Na Instagramie aktora pojawiło się romantyczne zdjęcie, na którym on i Joanna Opozda stoją przytuleni, uśmiechnięci, mają też takie same fryzury - zabawne koczki związane czarnymi frotkami. Do fotografii aktor dodał krótki, ale wszystko mówiący podpis - "Moje szczęście". Ci, którzy kibicowali ich miłości, mogą więc odetchnąć z ulgą. I czekać na zdjęcia z romantycznego wakacyjnego wyjazdu.

Instagram Post

