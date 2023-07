Anthony Mackie grzmi: Harry Potter nie miał czarnych kumpli

W wywiadzie dla serwisu Inverse Mackie mówił o "Spark", swoim reżyserskim debiucie. Opowie on o Claudette Colvin, bohaterce ruchu na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. W 1955 roku, gdy miała 15 lat, odmówiła ustąpienia miejsca w autobusie, w którym obowiązywała segregacja rasowa. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Colvin nie otrzymała jednak wsparcia części przywódców ruchu, w tym Rosy Park. Wynikało to z faktu, że była w ciąży i niezamężna. W tym samym roku Parks także odmówiła ustąpienia miejsca w autobusie, tym samym doprowadzając do bojkotu autobusów w Montgomery.



Mackie zaznaczył, że casting do filmu pomoże wyłowić młode talenty wśród afroamerykańskiej młodzieży. Według niego ich reprezentacja w kinie, także w popularnych franczyzach, wciąż jest niewystarczająca. "Harry Potter nie miał żadnych p********ch czarnych kumpli" - powiedział aktor. Następnie wyraził swoje rozczarowanie "Władcą pierścieni". "Frodo przeszedł przez cały świat i nie spotkał nikogo czarnego. Chciałbym go zobaczyć na dzielni. Jeśli kiedykolwiek pojawię się w 'Saturday Night Live', to chcę zrobić właśnie taki skecz" - kontynuował.

Aktor dołączył tym samym do krytyki, która od lat towarzyszy serii stworzonej przez J.K. Rowling. Wiele osób wskazuje, że książkach o Harrym Potterze nie pojawiło się zbyt wiele czarnoskórych postaci. Czarodziej Kingsley Shacklebolt i uczęszczający do Hogwartu Dean Thomas, w których wcielili się George Harris i Alfred Enoch, pojawili się w filmowych adaptacjach w zaledwie epizodach. Krytykę wywołało także samo portretowanie mniejszości przez Rowling.



Mackie pracuje obecnie na planie filmu "Captain America: Brave New World". Po raz pierwszy wystąpi w nim w kostiumie tytułowego superbohatera. Grany przez niego od 2014 roku Sam Wilson przejął miano Kapitana Ameryki w serialu "Falcon i Winter Soldier" z 2021 roku. Film wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku. Mackie wystąpił także w głównej roli w "Twisted Metal", serialu opartym na popularnej serii gier wideo. Produkcja zadebiutuje na platformie Peacock 27 lipca 2023 roku.