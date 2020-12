Antek Królikowski i Joanna Opozda rozstali się!

Kolejne rozstanie w polskim show-biznesie? Jeszcze niedawno Joanna Opozda i Antek Królikowski dzieli się w sieci romantycznymi kadrami. Aktorka opublikowała na swoim Instagramie zaskakujący wpis, w którym poinformowała, że ona i Królikowski nie są już razem!

Antek Królikowski i Joanna Opozda na premierze filmu "Dolina Bogów" / Jacek Kurnikowski / AKPA

O tej parze w ostatnim czasie sporo się mówiło. Po rozstaniu z Kasią Dąbrowską, Antek Królikowski bardzo szybko pocieszenie znalazł w ramionach Joanny Opozdy.



Para nie zwlekała długo z dzieleniem się swoją radością z innymi. Do internetowej galerii zarówno aktora, jak i jego nowej ukochanej trafiały coraz to nowsze, romantyczne kadry.



"Lubię mieć Cię blisko" - pisał na swoim Instagramie jeszcze niedawno Królikowski.



Teraz na profil 32-latki trafiło zaskakujące zdjęcie. Opozda opublikowała w swojej internetowej galerii czarno-białą fotografię, pod którą opublikowała krótkie oświadczenie.

"W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku" - napisała aktorka.

Według doniesień "Pudelka", to Antek Królikowski zerwał.

"Rzucił Opozdę dwa dni przed Wigilią. Joanna zabrała wszystkie swoje rzeczy z nowego domku Królikowskiego w Konstancinie" - twierdzi źródło serwisu.

Ale to nie wszystko! "Kocha inną, swoją byłą" - twierdzi informator portalu.

Jak myślicie, o którą byłą partnerkę może chodzić?

Przypomnijmy, że jak dotąd był związany m.in. z Laurą Breszką, Kasią Sawczuk, Julią Wieniawą, a krótko przed związkiem z Joanną Opozdą - z niezwiązaną z show-biznesem Katarzyną Dąbrowską.