Film Independent Spirit Awards 2025: Zwycięzcy

"Anora" otrzymała Film Independent Spirit Awards w kategoriach: najlepszy film, reżyseria (Sean Baker) i główna rola (Mikey Madison).

Dwie nagrody trafiły w ręce twórców nakręconego w Polsce dramatu "Prawdziwy ból". Doceniono go za scenariusz (Jesse Eisenberg) i rolę drugoplanową (Kieran Culkin).



Dwie statuetki nazywane Oscarami kina niezależnego odebrał również Sean Wang za "Didi". Triumfował w kategoriach: pierwszy film oraz pierwszy scenariusz.

Najlepszym filmem międzynarodowym została uznana animacja "Flow", a najlepszy dokumentem wstrząsający obraz palestyńsko-norweski "Nie chcemy innej ziemi".



Reklama

"Anora": O filmie

"Anora" opowiada historię tytułowej młodej tancerki (Mikey Madison), która spontanicznie zgadza się na ślub z niezbyt lotnym synem rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodzieńca nie są zachwyceni jego decyzją i chcą jak najszybciej anulować małżeństwo. Na ich nieszczęście Ani nie tylko potrafi odpyskować, ale zamierza też walczyć o swoje. Sprawi to wiele trudności rodzicom chłopaka oraz ich pomagierom.

Film jest najnowszym dziełem Seana Bakera, twórcy "Florida Project" i "Red Rocket". To napędzany niesamowitą energią rajd przez Nowy Jork, w którym bohaterowie gniewnie obrzucają się inwektywami, a za sobą zostawiają chaos. W tej wspaniale wyreżyserowanej zawierusze tli się jednak ogrom serca i smutku, które uderzają w końcowych scenach.

Film Seana Bakera otrzymał Złotą Palmę na zeszłorocznym festiwalu w Cannes. Poza statuetkami Film Independent Spirit Awards wyróżniono go również nagrodami Gildii Producentów, Reżyserów i Scenarzystów, a także Critics' Choice, co czyni go głównym faworytem w oscarowym wyścigu.

Sam Baker ma szansę na aż cztery Oscary (film, reżyseria, scenariusz oryginalny, montaż). Ponadto Akademia doceniła gwiazdy filmu: Mikey Madison za rolę pierwszoplanową i Yurę Borisova za drugi plan.