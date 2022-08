"Ma poważny uraz płucny wymagający wentylacji mechanicznej oraz oparzenia wymagające interwencji chirurgicznej. Jest w śpiączce i nie odzyskała przytomności od czasu tuż po wypadku" - poinformował rzecznik prasowy gwiazdy.

Anne Heche jest w stanie krytycznym

Przypomnijmy, że wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że stan aktorki jest stabilny, jednak teraz informacje te określono mianem "niedokładnych". Rzecznik gwiazdy wyraźnie podkreślił, że jej stan jest krytyczny.



Z powodu śpiączki aktorka nie została jeszcze przesłuchana. CNN podało, że w sprawie Heche prowadzone jest dochodzenie a w sprawie wykroczenia pod wpływem alkoholu i potrącenia oraz ucieczki z miejsca wypadku. Śledczy w dniu zdarzenia pobrali od niej próbki krwi, wciąż czekają jednak na wyniki badań.



Anne Heche: Poważny wypadek gwiazdy

Doniesienia medialne mówią o tym, że Heche najpierw uderzyła w garaż budynku mieszkalnego. Mieszkańcy próbowali ją powstrzymać, jednak aktorka odjechała, by chwilę później wjechać w dom obok. Zarówno budynek jak i auto stanęły w płomieniach. Pożar gasiło 59 strażaków, zajęło im to ponad godzinę. Nikt inny nie został ranny.

"Pędzący samochód wjechał na skrzyżowanie w kształcie litery T, po czym zjechał z drogi i dobił do budynku w dzielnicy Mar Vista w Los Angeles tuż przed godziną 11:00 w piątek - powiedział policjant z "Miasta Aniołów" Tony Im.



Według doniesień NBC4LA i CNN, prowadząca pojazd Anne Heche początkowo znajdowała się w stanie krytycznym. Mini Cooper, który prowadziła, stanął w płomieniach, a gwiazda uległa poparzeniom.



W wyniku wypadku znacznie uszkodzony został front budynku, jednak żaden z mieszkańców nie został ranny - podało TMZ i CNN.



"Doszło do poważnej kolizji drogowej, mieliśmy samochód, który zajął się ogniem, mieliśmy uwięzioną w nim kobietę, a potem mieliśmy znaczny pożar budynku (...)" - wyliczał kapitan Erik Scott z Departamentu Straży Pożarnej w Los Angeles, cytowany przez "People".

Anne Heche: Coming out zatrzymał jej karierę?

Anne Heche trafiła na pierwsze strony gazet w 1997 roku, kiedy na premierę filmu "Wulkan" , którego była gwiazdą, zabrała swoją ówczesną dziewczynę, Ellen DeGeners - wtedy aktorkę serialową.

"To była poważna i trwająca długo relacja. To był moment chwały w moim życiu, kiedy mogłam stanąć w obronie tego, w co zawsze wierzyłam" - powiedziała serwisowi "Page Six" Anne Heche, przy okazji promocji swojej najnowszej produkcji, filmu katastroficznego "13 minutes". Związek Heche i DeGeneres trwał od 1997 do 2000 roku.



Biseksualna aktorka pamięta jednak, że spotkały ją ostre reperkusje za to, że dokonała coming outu. "Nie zagrałam w większej produkcji przez kolejnych 10 lat" - wyznała.



Jednym z filmów, w którym negocjowała swój udział przed wybuchem skandalu, była wysokobudżetowa komedia romantyczna "Sześć dni, siedem nocy" z Harrisonem Fordem w obsadzie. Po sytuacji z DeGeneres studio dało jej odczuć, że straciła szansę na angaż. Wtedy zadzwonił do niej Ford. "Szczerze mówiąc, mam to gdzieś, z kim sypiasz. Mamy do zrobienia komedię romantyczną. Postarajmy się, by była najlepszą, jaka powstała" - powiedział. Dzięki temu, że gwiazdor się za nią wstawił, Heche ostatecznie dostała rolę. Do dziś uważa Forda za swojego bohatera.



Zdjęcie Ellen Degeneres i Anne Heche (1998) / HECTOR MATA/AFP/East News / East News

Anne Heche: Odznaka honorowa

Po wielu latach kariery Heche uważa, że żadna z jej ról nie była tak ważna, jak jej coming out - był kamyczkiem, który uruchomił lawinę. Jej odwaga, choć kosztowna, przyniosła zmianę społeczną - większą tolerancję dla nieheteronormatywnych osób w branży filmowej. Nieprzyjemności, które ją spotkały, traktuje jako "odznakę honorową".

Po rozstaniu z DeGeneres aktorka związała się z operatorem filmowym Colemanem Laffoonem, z którym w 2001 roku wzięła ślub. Doczekała się z nim syna - Homera. Po rozwodzie z Laffoonem jej drugą połówką był kanadyjski aktor James Tupper. Ma z nim syna Atlasa.

Nie było jednak tak, że Ellen DeGeneres ominęły nieprzyjemności. Pod koniec lat 90., kiedy jej kariera zawodowa była w pełnym rozkwicie i miała własny sitcom w telewizji ABC, wypowiedziała publicznie dwa słowa: "Jestem lesbijką". Efekt? Stacja jej zawiesiła program, odwołane zostały wszystkie spotkania i imprezy, które miała prowadzić. Nie miała pracy przez trzy kolejne lata.