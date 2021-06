Anna Samusionek świętuje 20. rocznicę przyjęcia chrztu

Gwiazda "Na dobre i na złe" 24 czerwca obchodzi 50. urodziny. Anna Samusionek przyznaje jednak na Instagramie, że o wiele ważniejsza jest dla niej rocznica wypadające dzień wcześniej, związana z tym, że 20 lat temu przyjęła chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

Anna Samusionek /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Reklama

Aktorka zamieściła nawet archiwalne wideo z tej uroczystości.



Reklama

"Dokładnie 20 lat temu przyjęłam Biblijny chrzest (w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na ul. Foksal 8 w Warszawie) przez zanurzenie w wodzie, tak jak kiedyś Jezus Chrystus (Ewangelia Mateusza 3,13-17) i jego naśladowcy. Podjęłam świadomą decyzję, by narodzić się na nowo, bo chrzest jest właśnie symboliczną śmiercią starego życia i powstania do nowego" - napisała pod nagraniem ze swojego chrztu, które wrzuciła na Instagram.

"Chrztu udzielił mi kochany pastor Roman Chalupka, żyjący i pracujący obecnie w Australii" - dodała.

Instagram Wideo (IGTV)

"Nie była to łatwa droga, ale dziś nie mam wątpliwości, że była to najlepsza decyzja w moim życiu. Wiara w Jezusa jest moją siłą napędową, tajemnicą mojego uśmiechu, który zawsze jest przepełniony nadzieją i radością" - zwierzyła się Samusionek.



"No i przy okazji mogę świętować dwudziestolecie zamiast..." - kończy dowcipnie, nawiązując do zbliżających się 50. urodzin.

Aktorka poznała Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przez swojego byłego męża, biznesmena Krzysztofa Zubera, z którym ma 18-letnią córkę Angelikę. Wcześniej była katoliczką.



Adwentyści to chrześcijanie (protestanci), dla których fundamentem jest Pismo Święte traktowane dosłownie. Religia nie pozwala aktorce pracować od piątku wieczorem do soboty wieczorem, przez co nie mogła skorzystać z wielu propozycji zawodowych. Adwentystką była też m.in. Anna German.