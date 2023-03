"Przekładaniec": Anna Prucnal, Andrzej Wajda i Stanisław Lem

To nietypowa i dość zaskakująca pozycja w filmografii Andrzeja Wajdy . Film "Przekładaniec" powstał pod koniec lat 60. XX wieku (premiera odbyła się 17 marca 1968 roku) i opowiada o transplantacji, a jego akcja rozgrywa się w przyszłości, u progu XXI wieku. Scenariusz napisał wybitny polski pisarz, specjalista od utworów fantastycznonaukowych, Stanisław Lem. W rolach głównych wystąpiły ówczesne gwiazdy: Bogumił Kobiela , Jerzy Zelnik , Ryszard Filipski oraz młodziutka, 18-letnia Anna Prucnal , która zaczynała swoją karierę.



Mamy 2000 rok. Rajdowi kierowcy, bracia Richard i Thomas Fox, biorą udział w wyścigu i ulegają groźnemu wypadkowi. Z poważnymi obrażeniami trafiają do kliniki prowadzonej przez lekarza, specjalizującego się w przeszczepach ludzkich organów (Jerzy Zelnik). Thomasa (Ryszard Filipski) nie udaje się uratować, ale jego narządy zostają przeszczepione innym osobom, w tym także Richardowi (Bogumił Kobiela). Gdy żona zmarłego (Anna Prucnal) próbuje uzyskać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, wybucha skandal. Firma redukuje wypłatę odszkodowania do 30%, uzasadniając decyzję faktem, że 70% narządów Thomasa funkcjonuje w ciałach innych ludzi.

Zdjęcie Ryszard Filipski i Jerzy Zelnik w filmie "Przekładaniec" (1968) / ddp images / Agencja FORUM

Podczas kolejnego rajdu znowu dochodzi do wypadku. Ginie osiem osób, wśród nich żona Thomasa. Richardowi udaje się przeżyć, dzięki interwencji genialnego chirurga. Mężczyzna ma już w sobie coraz więcej obcych narządów. Pewnego dnia do adwokata przychodzi Fox, który ma już tylko własną głowę, nawet tułów pochodzi od innej osoby.

Zdjęcie Gerard Wilk i Bogumił Kobiela w filmie Andrzeja Wajdy "Przekładaniec" (1968) / ddp images / Agencja FORUM

Filmowa groteska Andrzeja Wajdy wzbudziła sporo emocji. "Przekładaniec" zszokował polskich widzów, którzy nie spodziewali się takiej tematyki u twórcy "Kanału" i "Popiołu i diamentu". Tytuł zdobył uznanie krytyki, a potwierdzeniem sukcesu były liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, m.in. Komitetu ds Radia i Telewizji oraz Medal Specjalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fantastycznych w Sitges w Hiszpanii w 1970 roku.



Chwalono również aktorów, a Annie Prucnal wróżono wielką karierę. Co zatem poszło "nie tak"?

Zdjęcie Anna Prucnal w filmie "Przekładaniec" (1968) / materiały prasowe

Co stało się z Anną Prucnal?

Po studiach muzycznych w Warszawie (fortepian i śpiew) Anna Prucnal trafiła do Studenckiego Teatru Satyryków (STS). Na ekranie debiutowała w krótkometrażowym filmie "Pierwsza balowa sukienka" Włodzimierza Borowika (1960), wkrótce potem wystąpiła w filmie "Słońce i cień" Rangela Wulczanowa (1961). Prawdziwą popularność w Polsce zdobyła jako tytułowa "Smarkula" w filmie Leonarda Buczkowskiego (1962). Potem zagrała w kilku niemieckich produkcja, następnie trafiła na plan "Przekładańca" (1968) Wajdy.



W 1974 roku Prucnal zagrała w skandalizującym, kanadyjsko-francuskim filmie "Sweet Movie". Wcielała się w nim w ikonę Rewolucji, dowodzącą statkiem ozdobionym ogromną głową Karola Marksa. W filmie była mowa o Katyniu jako zbrodni stalinowskiej. Prucnal, która przebywała wówczas we Francji, została wezwana do ambasady polskiej i odebrano jej polski paszport. W kraju zakazano o niej pisać. Jak mówiła, "została zabroniona".

Przez wiele lat nie grała w polskich filmach, mało kto wiedział, co robi we Francji. W 1980 roku sam Federico Fellini zaprosił ją do udziału w swoim filmie "Miasto kobiet". Potem wystąpiła jeszcze w wielu zagranicznych produkcjach.

Na początku lat 90. zagrała w kilku polskich filmach. Można było ją zobaczyć m.in. w takich tytułach, jak "Obywatel świata", "Lepiej być piękną i bogatą" oraz "Wrony".



We Francji znana jest do dzisiaj jako aktorka teatralna, śpiewa również piosenki francuskie, włoskie, polskie, rosyjskie i żydowskie. Wydała wiele płyt, występowała w Belgii, Kanadzie i Japonii.