Anna Polony wraca do Teatru Starego w Krakowie. We wtorek rozpoczęły się próby do spektaklu pt. "Savannah Bay", według sztuki francuskiej pisarki Marguerite Duras, w reżyserii Józefa Opalskiego - poinformował w środę, 9 grudnia, Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)

Annę Polony znów będzie można zobaczyć na scenie Narodowego Teatru Starego w Krakowie /Tomasz Żurek / Reporter

ZASP przypomniał, że "zarówno Anna Polony jak i Józef 'Żuk' Opalski to członkowie naszego oddziału w Krakowie".

Anna Polony odeszła z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej (NST) w 2014 r. w proteście przeciwko decyzjom repertuarowym dyrektora Jana Klaty.

Po raz ostatni zagrała na scenie NST w spektaklu "Chłopcy" wg sztuki Stanisława Grochowiaka, którą wyreżyserował Adam Nalepa. Przedstawienie to miało swoją premierę 29 września 2012 r.

Reżyserem, autorem scenariusza i opracowania muzycznego "Savannah Bay" jest Józef Opalski. Za scenografię i kostiumy odpowiada Aleksandra Reda. W obsadzie spektaklu znaleźli się: Anna Polony (gościnnie) oraz Alicja Wojnowska / Anna Cieślak (gościnnie).

Premierę przedstawienia, które jest koprodukcją z Teatrem Polskim w Warszawie, zaplanowano na luty 2021 r. na Nowej Scenie NST.