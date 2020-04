Anna Maria Sieklucka pokazała chłopaka. To znany reżyser

Anna Maria Sieklucka, odtwórczyni roli Laury z filmu "365 dni", potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że wybrankiem jej serca jest reżyser i aktor teatralny, Łukasz Witt-Michałowski.

Partner Anny Marii Siekluckiej jest od niej starszy o 18 lat /Mateusz Jagielski /East News

"Jedno. Prywatne. I więcej nie będzie. Peace and love" - napisała aktorka na Instagramie pod zdjęciem, które wstawiła w niedzielę, 5 kwietnia, w nocy. To selfie, które Anna Maria Sieklucka i Łukasz Witt-Michałowski zrobili sobie w trakcie jednego z zagranicznych urlopów. Plotki o tym, że aktorka i reżyser są parą pojawiały się już wcześniej, ale ona do tej pory ich nie komentowała. Jakiś czas temu zdradziła jedynie, że jej ukochany ma na imię Łukasz i że jest z nim od ponad roku.



Sieklucka na początku marca była gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz wypytywał ją o życie prywatne, ale aktorka nie zdradziła żadnych szczegółów. Odpowiedziała jedynie na pytanie, jak jej partner zareagował na to, że zagrała w filmie "365 dni". "Powiedział 'Jestem z ciebie dumny'" - wyznała Sieklucka.

Łukasz Witt-Michałowski jest starszy od Anny Marii Siekluckiej o 18 lat. Oboje pochodzą z Lublina, ukończyli tę samą uczelnię - wrocławską filię PWST w Krakowie. Witt-Michałowski grał m.in. w serialu "Syzyfowe prace" i reżyserował spektakl telewizyjny "Kamienie w kieszeniach". Jest także założycielem lubelskiej Sceny InVitro, a ostatnio wyprodukował kryminalny serial teatralny "Gliny z innej gliny", w którym gra również Anna Maria Sieklucka.