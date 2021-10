Anna Cieślak i Edward Miszczak razem na premierze. Jak się zaprezentowali?

Premiera spektaklu "Małżeństwo do poprawki" w Teatrze Kwadrat przyciągnęła tłumy gwiazd, a wśród nich znaleźli się także świeżo poślubieni - Anna Cieślak i Edward Miszczak. Para sprawiała wrażenie szczęśliwej i zrelaksowanej.

Choć małżeństwo nie zapozowało razem fotoreporterom, to ci uchwycili ich na schodach, gdzie szeroko uśmiechali się do obiektywów.



Zdjęcie Anna Cieślak i Edward Miszczak / Podlewski / AKPA

Czy Anna Cieślak jest w ciąży?

Anna Cieślak i Edward Miszczak zaręczyli się w 2020 roku, a ich związek był szeroko komentowany w mediach. Wielu zwracało uwagę na dzielącą parę różnicę wieku, która wynosi 26 lat. "To inni mają z tym problem, nie ja" - skomentowała całą sprawę Cieślak w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".



Jak to bywa tuż po ślubie, w mediach roi się od plotek o rzekomej ciąży Anny Cieślak. Na ten moment nic jednak nie wskazuje, by aktorka była w błogosławionym stanie.



W jednej z rozmów Anna Cieślak odniosła się już zresztą do kwestii posiadania dzieci. Wyznała wtedy, że nie ma dzieci, ale ma czas na budowanie kreacji, że scena i film to jej życie. "Nie sztuką jest siedzieć i myśleć o dzieciach, a sztuką jest żyć i nie bać się życia" - wyznała Anna Cieślak w rozmowie z magazynem "Party".

Anna Cieślak i jej ekranowe wcielenia 1 / 16 Anna Cieślak pochodzi ze Szczecina, szkołę teatralną skończyła w Krakowie, ale mieszka w Warszawie i tam najczęściej można ją zobaczyć na teatralnej scenie. "Zawodowo jestem aktorskim dzieckiem szczęścia, ponieważ bardzo wielu ludzi, których spotkałam na swojej drodze, uwierzyło we mnie, a nawet, powiedziałabym, za mnie. Ja sama długo tej wiary w sobie nie miałam. Ale gdy zaczynam być adwokatem postaci, którą kreuję, mam odwagę na dużo więcej. To daje mi wtedy inną siłę" - powiedziała w rozmowie opublikowanej na stronie miastokobiet.pl. Źródło: Agencja FORUM Autor: FORUM udostępnij

"To niesamowite, co powiedziała mi kiedyś moja mama: 'Aniu, nie wszyscy muszą mieć dzieci' (...) Kiedy wszyscy mnie cisną i mówią: 'Powinnaś mieć dzieci i założyć rodzinę', moja mama mówi: 'A byliście na jej przedstawieniach? Ona za każdym razem rodzi nowe dziecko'" - wspominała wtedy Anna Cieślak.

