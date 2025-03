Anime Symphony: największe hity z filmów i seriali animowanych na koncercie w Krakowie

Anime Symphony w Krakowie

Już niebawem Centrum Kongresowe ICE Kraków stanie się centrum miłośników anime. 14 marca podczas koncertu Anime Symphony w sali koncertowej zabrzmią dźwięki z najpopularniejszych japońskich filmów i seriali animowanych.

"Anime Symphony zaczęło się jako spełnienie moich marzeń, a trwa jako spełnianie marzeń fanów w całej Polsce. Chcę pokazać piękno kultury, jakość wykonania i tym zachęcić widzów do jeszcze większej interakcji z anime w naszym kraju. Widzę ten projekt jako drzwi do świata kultury dla młodzieży. To wydarzenia łączące pokolenia" - mówi Wiktor Kuliński, organizator koncertu.

Pomysł narodził się już 10 lat temu, a do pierwszej realizacji doszło w 2024 roku. Premierowy koncert odbył się w krakowskim ICE, a kolejny w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Teraz Anime Symphony wraca z nowym repertuarem do Krakowa.



Na scenie ponownie wystąpi Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, towarzyszyć jej będzie chór Stowarzyszenia Pro Musica Mundi oraz soliści: Carolin "Wonder" Mrugała, Aleksandra "Cele" Michalczuk, Karina Chomicz i Daniel Bryl - wokaliści związani od lat z mangą, anime i kulturą japońską. Za aranżację podczas koncertu odpowiada Krzysztof Ratajski - kompozytor, pianista, aranżer.



Anime Symphony to nie tylko muzyka. Koncert wzbogaci pokaz autorskich animacji, a także występy tancerzy oraz cosplayerów pod dyrekcją Katarzyny "Kairi" Siedleckiej.

W repertuarze pojawią się zarówno klasyczne kompozycje, jak i utwory z nowszych serii anime. W czasie koncertu zabrzmią utwory z "Suzume", "Death Note", "Attack on Titan", "Fairy Tail", "Belle", "Solo Leveling", "Demon Slayer", "Tengen Toppa Guren Lagann", "Yu-Gi-Oh", "One Piece", "Bleach", "JoJo’s Bizzare Adventure", "Umineko no Naku Koro Ni", "Pandora Hearts", "Given", "My Hero Academia", "Yuri on Ice".

Anime Symphony - soliści

Cele - Aleksandra Michalczuk

Wykształcenie muzyczne zdobywała w dwóch szkołach musicalowych. Poza nauką śpiewu miała okazję zetknąć się z różnymi instrumentami. Jest kontraltem - najniższym głosem kobiecym, jednak jej głos radzi sobie świetnie również z wyższymi partiami i obejmuje ponad trzy oktawy. Rozwijając swoje muzyczne możliwości brała udział w wielu projektach związanych z twórczością fanowską, Japonią, mangą i anime: Insomnia Dubbing Project, Polskie Musicale Cosplayowe czy CMV (Cosplay Music Video).



Wonder - Carolin Mrugała

Wokalistka, kompozytorka, cosplayerka, realizatorka wielu projektów artystycznych. Nieustannie angażuje się w kolejne, różnorodne projekty artystyczne oraz współpracuje z renomowanymi firmami. Jej entuzjazm i prezencja sceniczna pomagają jej z łatwością zdobyć uznanie wśród szerokiej publiczności, docierając do fanów w całej Polsce i poza jej granicami. Muzyka z anime zajmuje szczególne miejsce w jej sercu.

Daniel - Daniel Bruhl

Wokalista, gitarzysta i producent muzyczny, który swoją muzyczną drogę rozpoczął już w dzieciństwie. Pasja do śpiewu, chóru i gitary zaprowadziła go na studia na kierunku realizacji dźwięku, co zaowocowało zainteresowaniem produkcją muzyki. Tytuły takie jak SAO czy Death Note nie są mu obce, bo to właśnie na ich oglądaniu spędzał długie godziny. Głos Daniela w połączeniu z niesamowitym brzmieniem orkiestry symfonicznej przywołają magię świata anime.

Karina Chomicz

Muzyka towarzyszyła jej od dziecka - jako siedmiolatka rozpoczęła naukę w szkole muzycznej w klasie fortepianu. Różne życiowe sytuacje rozbudziły w niej zainteresowanie śpiewem klasycznym, operowym i zaprowadziły na studia wokalno-aktorskie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jej ukochany gatunek to shojo, a wśród serii bliskich jej sercu znalazły się m. in. Nana i Tsubasa Reservoir Chronicle oraz Macross Frontier. Gdyby mogła żyć życiem jakiejś postaci, byłaby to Sheryl Nome.