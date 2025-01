Wytwórnia Disney została właśnie pozwana o naruszenie praw autorskich w związku z filmami o nieustraszonej Vaianie. Jak udało się dowiedzieć serwisowi "Entertainment Weekly", w piątek do sądu wpłynął pozew wystosowany przez animatora Bucka Woodalla, który oskarża byłą dyrektor ds. rozwoju Jenny Marchick o naruszenie jego praw poprzez nielegalne przekazanie Disneyowi materiałów, które stworzył ponad dwadzieścia lat temu. Tymi scenariuszami, miały okazać się teksty służące za podstawę dla filmów "Vaiana" i "Vaiana 2".

Buck Woodall już w 2016 roku próbował pozwać wytwórnię, gdy do kin trafiła pierwsza część "Vaiany". Niestety jego wniosek wpłynął zbyt późno.



Pozew warty miliony

W pozwie, który trafił do sądu w piątek, znajdują się liczne zarzuty do pierwszej części, jednak w głównej mierze skupia się na drugiej części, która trafiła do kin pod koniec 2024 roku. W pozwie Woodall zarzuca "oszukańcze przedsięwzięcie obejmujące kradzież, przywłaszczenie i szerokie wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim".

Animator twierdzi, że w okresie pomiędzy 2003 a 2008 rokiem przekazał Marchick "niezwykle duże ilości własności intelektualnej i tajemnic" związanych z projektem, którego robocze tytuły brzmiały "Bucky" i "Bucky the Wave Warrior". Wśród przekazanych materiałów znalazły się m.in. gotowy scenariusz, ilustracje koncepcyjne oraz scenorysy.

Choć "Bucky" nigdy nie ujrzał światła dziennego, to według Woodalla jego bohater nie tylko stał się Vaianą bez jego zgody, ale także posłużył jako podstawa dla "Vaiany 2". W pozwie zostały wyszczególnione podobne elementy takie jak m.in. młody bohater wyruszający w podróż na obszarze Polinezji, by zdjąć klątwę ze swojej ziemi. Z "Bucky’ego" podobno zaczerpnięto też postacie zwierzęcych towarzyszy i wątek spotkania z plemieniem wojowników Kakamora.

Woodall domaga się odszkodowania w wysokości 2,5 procent przychodów brutto "Vaiany", co stanowi równowartość 10 miliardów dolarów oraz orzeczenia sądu potwierdzającego jego prawa autorskie i zakazującego dalszych naruszeń.

Serwis "Entertainment Weekly" poprosił przedstawicieli Disneya o komentarz, jednak wciąż nie uzyskał odpowiedzi.

"Vaiana": komercyjny sukces

"Vaiana 2" od momentu premiery podbiła polski box office, gromadząc w kinach 561 tysięcy widzów w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania. Pod względem wpływów było to najbardziej dochodowe otwarcie spośród wszystkich dotychczasowych animowanych filmów Disneya.

Vaiana i Maui ponownie łączą siły, wyruszając w niebezpieczną podróż z dość nietypową załogą. Odpowiadając na wezwanie przodków, płyną na dalekie i nieznane wcześniej wody Oceanii, aby wypełnić niebezpieczną misję.