Ania Dąbrowska i GrubSon w piosence do filmu "1800 gramów"

Takiego duetu jeszcze nie było! Ania Dąbrowska i Tomasz "GrubSon" Iwanca we wspólnym utworze do filmu "1800 gramów". Teledysk promujący najnowszą produkcję TVN już w sieci.

GrubSon i Ania Dąbrowska oddali emocje płynące do widza z ekranu kinowego /materiały dystrybutora

Napisanie utworu do filmu, który odda emocje płynące do widza z ekranu kinowego to duże wyzwanie. Tego zadania podjęła się Ania Dąbrowska, która jak nikt potrafi przy pomocy swojej muzyki i tekstów chwycić odbiorców za serca. U jej boku pojawił się Tomasz "GrubSon" Iwanca. Raper choć na co dzień porusza się po zupełnie innym muzycznym świecie, dokładnie wie jakich użyć słów, by podsumować otaczającą nas rzeczywistość. Wynikiem tej kolaboracji jest utwór "1800 gramów (Gdy wiem, że jesteś)", promujący najnowszą filmową produkcję TVN. "1800 gramów" na ekrany kin wejdzie 15 listopada, a już dziś zapowiedź filmowych wzruszeń można zobaczyć w wyjątkowym teledysku Ani Dąbrowskiej i GrubSona.

Wideo Ania Dabrowska ft. GrubSon - "1800 gramów (Gdy wiem, że jesteś)"

Reklama

Ania Dąbrowska jest jedną z najczęściej nagradzanych polskich wokalistek, kompozytorek i autorek tekstów. Wydała dotąd sześć albumów studyjnych, z których aż pięć trafiło na pierwsze miejsce listy sprzedaży OLiS w Polsce i uzyskało status platynowych. Ma na koncie 34 nominacje do Fryderyków, w tym 9 wygranych statuetek. Jej największe hity w serwisie YouTube liczą po kilkadziesiąt milionów odsłon.

Tomasz "GrubSon" Iwanca to raper i producent muzyczny, jeden z najpopularniejszych autorów na polskiej scenie hip-hopowej. Działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90. Występował w formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i Super Grupa. W 2009 roku ukazał się pierwszy oficjalny album rapera zatytułowany O.R.S. Jego kawałek "Na szczycie" to pierwszy polski utwór hip-hopowy, który przekroczył 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. GrubSon w tym roku zadebiutuje w roli aktora - raper nie tylko wraz z Anią Dąbrowską stworzył utwór promujący film "1800 gramów", ale również gościnnie pojawi się na dużym ekranie.

"1800 gramów" 1 / 15 W roli głównej zobaczymy Magdalenę Różczkę, której partnerują: Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Aleksandra Popławska, Maciej Zakościelny, Wojciech Mecwaldowski, Roma Gąsiorowska, Magdalena Lamparska, Anna Próchniak, Anna Smołowik, Dorota Kolak, Anna Tomaszewska, Marta Ścisłowicz, Wojciech Zieliński i Zbigniew Zamachowski. Źródło: TVN Autor: MICHAŁ STAWOWIAK / FOKUSMEDIA.COM.PL udostępnij

"1800 gramów" to najnowszy filmowy projekt TVN, producenta takich hitów jak "Listy do M." czy "Podatek od miłości", które przed wielkimi ekranami zgromadziły łącznie imponującą liczbę blisko 10 milionów widzów! W roli głównej zobaczymy Magdalenę Różczkę, której partnerują: Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Aleksandra Popławska, Maciej Zakościelny, Wojciech Mecwaldowski, Roma Gąsiorowska, Magdalena Lamparska, Anna Próchniak, Anna Smołowik, Dorota Kolak, Anna Tomaszewska, Marta Ścisłowicz, Wojciech Zieliński i Zbigniew Zamachowski. Zdjęcia do filmu zrealizowane zostały w tym roku w Krakowie, za reżyserię odpowiada Marcin Głowacki ("Mój biegun"), producentem filmu jest Krystyna Lasoń (producent serii filmów z cyklu "Prawdziwe historie" m.in. "Oszukane", "Mój biegun", "Nad życie").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "1800 gramów" [trailer] materiały dystrybutora

Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa (Magdalena Rożczka), kobieta dla której nie ma rzeczy niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka - Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość... Nie spodziewa się, że wkrótce przez jej życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła. Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat można uratować również siebie?