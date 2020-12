Angelina Jolie zgodziła się, by Brad Pitt spędził święta z trojgiem ich dzieci

Boże Narodzenie będzie w tym roku bardzo radosne dla Brada Pitta. Aktor dogadał się wraz ze swoją byłą żoną, dzięki czemu troje ich dzieci - córka Shiloh oraz bliźnięta Knox i Vivienne - spędzi święta razem z nim.

Brad Pitt i Angelina Jolie z dziećmi w 2014 roku /GVK/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Czas świąt Pitt celebrować będzie ze swoimi biologicznymi dziećmi, 14-letnią Shiloh oraz 11-letnimi bliźniętami, Knoxem i Vivienne - donosi tygodnik "Us Magazine". Aktor ma jeszcze troje adoptowanych dzieci - pochodzącego z Kambodży Maddoxa, urodzonego w Wietnamie Paxa oraz wywodzącą się z Etiopii Zacharę. One jednak Boże Narodzenie spędzą u boku matki. Podobno jakiś czas temu byli małżonkowie rozważali, by święta spędzić wszyscy razem, ale te plany uległy zmianie. "Ich ego znowu wzięło górę" - mówi informator, na którego powołuje się "Us Magazine".



Byli małżonkowie wciąż walczą ze sobą w sądzie o prawo do opieki nad dziećmi. Trwający proces toczy się na wniosek Brada Pitta, który chce mieć prawo spędzać z dziećmi tyle samo czasu, ile spędza jego była małżonka. Jeśli chodzi o ich najstarszego syna, 19-letniego Maddoxa, w świetle amerykańskiego prawa jest on już osobą dorosłą i sam o sobie decyduje.



Pitt i Jolie oficjalnie rozwiedli się w 2019 roku, ale rozstali się trzy lata wcześniej. "Relacje między Bradem i Angeliną pozostają niezwykle napięte, bo ona jest sfrustrowana tym, że proces dotyczący opieki nad dziećmi nie toczy się po jej myśli" - donosi źródło magazynu.