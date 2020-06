Angelina Jolie w naturalnym wydaniu. Jej zdjęcia zachwycają

Angelina Jolie uznawana jest za jedną z najpiękniejszych aktorek na całym świecie. Jej fani zachwycają się jej urodą, a każde wyjście kobiety na czerwony dywan kończy się masą pozytywnych opinii i komplementów. Teraz gwiazda pozowała przed obiektywem swojego najmłodszego syna.

Angelina Jolie wciąż uznawana jest za jedną z najpiękniejszych aktorek świata /Gary Mitchell/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Angelina Jolie popularność zyskała w dużej mierze za sprawą swoich ról na dużym ekranie. Aktorka zagrała między innymi w takich filmach jak "Przerwana lekcja muzyki", "Pan i Pani Smith", "Wanted-Ścigani", "Turysta" czy "Czarownica". Tytułów produkcji z udziałem Jolie można by wymieniać wiele, jednak to, co również charakteryzuje aktorkę to jej działalność humanitarna, która rozpoczęła się po powrocie ze zdjęć do filmu "Lara Croft: Tomb Raider".



W 2001 roku gwiazda zszokowana problemami ludzi z krajów ubogich ruszyła na swoją pierwszą misję humanitarną. Od tamtego momentu aktorka nie przestała wspomagać tego typu działalności i dalej aktywnie pomaga innym. W 2002 roku Angelina Jolie adoptowała pierwsze dziecko - siedmiomiesięcznego Maddoxa z Kambodży. Później kobieta razem ze swoim byłym mężem Bradem Pittem zaadoptowała dwójkę kolejnych dzieci - Pax i Zaharę.

Angelina Jolie przez wielu fanów uznawana jest za jedną z najpiękniejszych aktorek. Każde wyjście gwiazdy na czerwony dywan spotyka się z ogromnym zachwytem. Nad jej urodą rozpływają się internauci na całym świecie. Zdjęcia kobiety, która serca widzów skradła nie tylko talentem aktorskim, ale także działalnością humanitarną oraz przepiękną urodą zawsze obdarowywane są masą komplementów. Tak było i tym razem!

Jolie zapozowała przed obiektywem swojego najmłodszego syna, który wykonał jej zdjęcia na potrzeby wywiadu na magazynu Harper's Bazaar. Kobieta podzieliła się w nim swoimi przemyśleniami, opowiedziała o macierzyństwie, życiu w izolacji oraz zabrała głos w sprawie panującego w USA rasizmu.

"System, który chroni mnie, ale może nie chronić mojej córki - lub innego mężczyzny, kobiety lub dziecka w naszym kraju ze względu na kolor skóry - jest nie do zaakceptowania" - powiedziała podczas rozmowy Jolie.

Aleksandra Biłas

