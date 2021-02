Angelina Jolie sprzedaje obraz Winstona Churchilla

Obraz przedstawiający meczet Księgarzy w Marrakeszu, namalowany w 1943 roku przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, 1 marca pojawi się na aukcji - poinformował w poniedziałek londyński dom aukcyjny Christie's. Obecną właścicielką krajobrazu jest aktorka Angelina Jolie.

Angelina Jolie /Guillermo Legaria /Getty Images

Obraz "Wieża meczetu Księgarzy" przedstawiający XII-wieczną budowlę o zachodzie słońca z górami Atlas w tle był prezentem Churchilla dla prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Jest to jedyny obraz ukończony przez brytyjskiego premiera w czasie II wojny światowej. Churchill namalował go po konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku.



Jak poinformował dom aukcyjny, po konferencji obaj przywódcy odwiedzili Marrakesz, a Churchill podarował obraz Rooseveltowi na pamiątkę podróży.



Krajobraz został sprzedany przez syna prezydenta po jego śmierci i kilka razy zmieniał właścicieli. Jolie i jej ówczesny partner Brad Pitt kupili go w 2011 roku.

Szacuje się, że dzieło osiągnie cenę od 1,5 do 2,5 mln funtów. Dom aukcyjny ma nadzieję, że może ustanowić nowy rekord - najdroższy dotąd obraz namalowany przez Churchilla został sprzedany za 1,8 mln funtów.