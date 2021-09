Angelina Jolie przyłapana na randce

Doniesienia o romansie Angeliny Jolie i kanadyjskiego piosenkarza Abla Tesfaye, znanego pod pseudonimem The Weeknd, znowu zdominowały zagraniczne media. Wszystko dlatego, że para po raz kolejny została zauważona przez paparazzich na randce. Tym razem wybrali się do włoskiej restauracji Giorgio Baldi w Los Angeles. W tym samym miejscu aktorkę i muzyka sfotografowano w lipcu tego roku i to wtedy pojawiły się pierwsze plotki, że łączy ich coś więcej.



Jak donosi serwis Dailymail, tym razem para aktorka i muzyk spędzili w słynnej włoskiej restauracji w Santa Monica 2,5 godziny. Siedzieli w oddzielonej od reszty gości sali. Do restauracji przyszli osobno, ale wyszli z niej razem, po czym wsiedli do należącego do piosenkarza czarnego SUV-a i pojechali do jego rezydencji w Bel-Air.

Angelina Jolie: W sądzie z Bradem Pittem

Czy ta relacja stanie się kiedykolwiek oficjalnym związkiem i para pojawi się razem na czerwonym dywanie? To w obecnej sytuacji trudno przewidzieć. Być może aktorka z miłosnymi deklaracjami czeka na zakończenie batalii sądowej, jaką toczy od 2016 roku ze swoim byłym mężem Bradem Pittem. Aktorzy walczą o opiekę nad szóstką wspólnych dzieci. Jolie chce uzyskać wyłączne prawo do opieki, zaś Pitt żąda, by odbywała się ona naprzemiennie. I prawie się mu to udało.



W maju tego roku sąd w Los Angeles przyznał aktorom opiekę naprzemienną, co rozwścieczyło Angelinę Jolie. Aktorka szukała sposobu, by unieważnić tamten wyrok i dopięła swego. W ostatnich tygodniach jej prawnicy wykazali, że sędzia John W. Ouderkirk, który orzekał w tej sprawie, jest powiązany biznesowo z adwokatami reprezentującymi Brada Pitta. Gdy te okoliczności wyszły na jaw, sędzia został odsunięty od spraw rodzinnych Jolie i Pitta, a wydane przez niego orzeczenie zostało zawieszone.

Para nie może się porozumieć także w sprawie wspólnego majątku. Pitt złożył pozew przeciwko Jolie w związku z tym, że aktorka niezgodnie z umową rozwodową chciała sprzedać bez jego zgody udziały w ich wspólnej posiadłości Château Miraval na południu Francji. Nieruchomość jest warta 164 mln dolarów.