​Angelina Jolie przekazała milion dolarów na rzecz głodujących dzieci

Znana z działalności filantropijnej gwiazda kina Angelina Jolie postanowiła wesprzeć organizację walczącą z ubóstwem wśród dzieci. Zwłaszcza tych, które ucierpiały w związku z zamknięciem szkół spowodowanym pandemią koronawirusa.

Angelina Jolie znana jest nie tylko z ról w bijących rekordy popularności produkcjach, ale także działalności filantropijnej. Gwiazda "Przerwanej lekcji muzyki", "Czarownicy" i "Tomb Raider" od lat wspiera rozmaite organizacje charytatywne, odwiedza obozy dla uchodźców, bierze udział w misjach humanitarnych. Jest również ambasadorką dobrej woli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. W związku z pandemią koronawirusa, aktorka postanowiła po raz kolejny wesprzeć potrzebujących. Tym razem niesie pomoc ubogim dzieciom, które ucierpiały w wyniku zamknięcia szkół.



Laureatka Oscara przekazała milion dolarów na rzecz organizacji No Kid Hungry walczącej z niedożywieniem dzieci pochodzących z nieuprzywilejowanych rodzin. "Ponad miliard dzieci na całym świecie nie chodzi obecnie do szkół z powodu pandemii koronawirusa. Dla wielu z nich posiłki, które otrzymywały w szkołach, to podstawa wyżywienia - w samej Ameryce są to 22 miliony dzieci. No Kid Hungry podejmuje zdecydowane wysiłki, aby dotrzeć do jak największej liczby takich dzieci i im pomóc" - wyjaśniła Jolie w oświadczeniu dla organizacji.

Gwiazda od lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. W 2003 roku wraz z ówczesnym mężem Bradem Pittem założyli Fundację Maddox Jolie-Pitt Foundation, którą nazwali na cześć ich najstarszego syna Maddoxa. Pochodzący z Kambodży chłopiec został adoptowany przez parę w 2002 roku. Organizacja Jolie i Pitta finansuje 10 kambodżańskich szkół, a sama aktorka oprócz tego wspiera szkoły dla dziewcząt w Afganistanie i Kenii.

W ostatnim czasie w pomoc dla ubogich dzieci zaangażowały się także m.in. Jennifer Garner i Amy Adams. W zeszłym tygodniu zainicjowały zbiórkę pieniędzy, zachęcając do przekazywania darowizn na rzecz dwóch organizacji charytatywnych - wspieranej przez Angelinę Jolie No Kid Hungry oraz Save The Children. Na apel aktorek o niesienie pomocy najuboższym odpowiedziały już inne gwiazdy - Camila Cabello, Lupita Nyong'o, Brie Larson, Noah Centineo i Beanie Feldstein.