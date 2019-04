Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się

Angelina Jolie i Brad Pitt oficjalnie nie są już małżeństwem. Sąd w Los Angeles orzekł, że od tej chwili, w świetle prawa ich związek jest nieważny

Angelina Jolie i Brad Pitt oficjalnie nie są już małżeństwem /Gregg DeGuire /Getty Images

Angelina Jolie i Brad Pitt po ponad dwóch latach procesu rozwodowego zakończyli swój związek. 12 kwietnia sąd w Los Angeles orzekł, że od tej chwili, w świetle prawa, związek Angeliny i Brada jest nieważny. Jednak to nie koniec rozwodowej przeprawy, nadal nie została rozstrzygnięta kwestia opieki nad dziećmi. Przypomnijmy, że para ma sześć pociech, troje własnych i troje adoptowanych: Shiloh Nouvel, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Knox Leon Jolie-Pitt, Maddox Chivan, Pax Thien oraz Zahara Marley.

Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się w 2003 roku na planie filmu "Pan i Pani Smith", jednak plotki o ich romansie pojawiły się w 2004 roku. Początkowo para zaprzeczała medialnym doniesieniom, a to wszystko ze względu na to, że Brad był wtedy żonaty z Jennifer Aniston. Prawda wyszła na jaw w kwietniu 2005 roku, kiedy to Aniston złożyła papiery rozwodowe.



Jolie i Pitt swój romans potwierdzili dopiero pod koniec 2005 roku, kiedy to aktorka spodziewała się dziecka. Mała Shiloh przyszła na świat w 2006 roku. W 2008 roku Angelina i Brad zostali rodzicami bliźniaków: córeczki Vivienne oraz chłopca Knoxa. W rodzinie hollywoodzkiej pary była również trójka adoptowanych dzieci: Madoxx, Zahara oraz Pax. Dzięki temu Angelina i Brad szybko stali się wzorem, a także rodziną idealną.

Na początku 2012 roku pojawiły się pierwsze plotki głoszące, że już niedługo Jolie i Pitt staną na ślubnym kobiercu, niestety na taki obrót sprawy wielbiciele aktorskiej pary musieli jeszcze trochę poczekać. Ślub odbył się dopiero w sierpniu 2014 roku.



Niestety małżeństwo nie trwało długo i już we wrześniu 2016 roku aktorka złożyła pozew o rozwód, swoją decyzję uzasadniając "różnicami nie do pogodzenia". To wtedy na jaw zaczęły wychodzić mroczne strony idealnej pary. Brad zmagał się z nałogiem alkoholowym, Angelina miała bardzo swobodne podejście do wychowywania dzieci. Pojawiło się wiele spekulacji dotyczących romansów Pitta. Jednak teraz w świetle prawa oboje są wolni i zaczynają życie od nowa.