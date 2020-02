Angela Merkel bohaterką filmu

28 marca 2020 roku do niemieckich kin trafi wyreżyserowany przez Stephana Wagnera polityczny thriller "Merkel". Jak dowiedział się portal "Screen Daily", prawa do dystrybucji filmu trafiły w ręce studia Paramount.

W Angelę Merkel wcieliła się w filmie Stephana Wagnera Imogen Kogge /Sean Gallup /Getty Images

Film Wagnera został oparty na motywach napisanej w 2017 roku książki Robina Alexandra "The Driven Ones" (jej oryginalny tytuł to: "Die Getriebenen"). Scenariusz na jej podstawie napisał Florian Oeller. Akcja filmu rozgrywa się w 2015 roku. "Merkel" opowiadał będzie o sześćdziesięciu dniach poprzedzających podjęcie decyzji o utrzymaniu otwartych granic dla blisko miliona uchodźców z Syrii.



Reklama

W roli Angeli Merkel wystąpi znana z filmu "Requiem" aktorka teatralna Imogen Kogge. W obsadzie filmu znalazł się również Radu Banzaru, który wcielił się w rolę premiera Węgier Viktora Orbana. Obsadę uzupełniają Josef Bierbichler (jako przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Społecznej Horst Seehofer), Timo Dierkes (jako wicekanclerz Sigmar Gabriel), Walter Sittler (jako prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier) oraz Orlando Suss (jako kanclerz Austrii Sebastian Kurz).

Produkująca film firma Carte Blanche ma nadzieję na to, że prawa do zagranicznej dystrybucji filmu "Merkel" zostaną sprzedane na trwających właśnie targach filmowych, które towarzyszą festiwalowi filmowemu w Berlinie.