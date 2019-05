Aneta Todorczuk-Perchuć i Marcin Perchuć: To już koniec ich małżeństwa?

Czy to możliwe, żeby związek Anety i Marcina Perchuciów należał już do przeszłości? Wiele na to wskazuje! Jak twierdzi jeden z magazynów, aktorska para miała przechodzić poważny kryzys, który zakończył się rozstaniem...

Aneta Todorczuk-Perchuć i Marcin Perchuć rozstali się? /Jarosław Antoniak /MWMedia

Aneta Todorczuk-Perchuć i Marcin Perchuć przez lata uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w polskim show-biznesie. Przed laty piękna studentka szybko zwróciła uwagę aktora, który był wówczas asystentem w akademii teatralnej.

Para pobrała się w 2002 roku i doczekała się dwójki pociech. Do tej pory ich związek uchodził za niemal idealny, ale - według najnowszych informacji pojawiających się w prasie - Aneta Todorczuk-Perchuć i Marcin Perchuć rozstali się! Jak podaje "Na Żywo", mężczyzna miał wyprowadzić się z domu już jakiś czas temu...

Co mogło być powodem rozstania? Tego na razie nie wiadomo, ale tygodnik sugeruje, że w życiu Marcina Perchucia miała pojawić się inna kobieta. "W życiu Marcina, który jest dziekanem wydziału aktorskiego warszawskiej szkoły teatralnej, pojawiła się fascynacja inną kobietą, podobno studentką" - podaje "Na Żywo".



W ostatnim czasie obydwoje prowadzili również dość aktywne życie zawodowe, co - zdaniem magazynu - także mogło destrukcyjnie wpływać na łączącą ich relację. "Być może właśnie nadmiar obowiązków, a także życie w ciągłych rozjazdach sprawiły, że małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać" - czytamy.



Jak było w rzeczywistości? Tego na razie nie wiadomo, gdyż do tej pory żadna ze stron nie skomentowała tych informacji.