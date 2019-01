Andy Kaufman: Człowiek z księżyca

Był pionierem w dziedzinie antyhumoru i niezręcznych dowcipów. Jego kariera rozpoczęła się od popularnego sitcomu. W międzyczasie pojawiał się w programach rozrywkowych i talk-show, mnożąc kontrowersje. Wszystko było częścią większego planu, budującego jego wizerunek. U szczytu popularności zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę, zmarł kilka miesięcy później w wieku zaledwie 35 lat. W czwartek, 17 stycznia, przypada 70 rocznica urodzin Andy'ego Kaufmana.

Andy Kaufman w chwili śmierci miał zaledwie 35 lat /NBCUniversal /Getty Images

Kaufman zaczął występować w klubach w 1971 roku, zaraz po zakończeniu studiów. Przez ten czas wypracował kilka powracających skeczy. Jego styl komedii wyróżniał się na tle innych stand-upowców. Kaufman nie lubił zresztą być nazywanym "komikiem" i zarzekał się, że w całym swoim życiu nigdy nie opowiedział dowcipu. Zrobiło się o nim głośno, gdy zaproszono go do gościnnych występów w pierwszym sezonie "Saturday Night Live". Jego styl komedii nie przypadł jednak wszystkim do gustu. W sondzie telefonicznej w 1983 roku widzowie zagłosowali za usunięciem Kaufmana z programu.



Jego skecze nie opierały się na dowcipach czy historiach. Kaufman często przedłużał swoje występy i grał na cierpliwości widzów. Niektóre skecze rozpoczynał od czytania "Wielkiego Gatsby'ego" - zawsze przerywał jednak po drugiej stronie. Inne opierał na prowokacjach. Podczas opierającego się na serii skeczy programu "Fridays", Kaufman nagle wyszedł z roli i przestał czytać swoje kwestie. W pewnym momencie członek obsady Michael Richard wstał, wyszedł poza kadr i rzucił przed rozdrażnionego aktora karty z wypisanymi dialogami. W odpowiedzi Kaufman oblał go wodą, a producenci musieli przerwać program. Wszyscy zamieszani przyznali później, że zdarzenie było ustawione.

Wideo Andy Kaufman w "Saturday Night Live"

Jednak największą popularność przyniosła Kaufmanowi rola Latki Gravasa w sitcomie "Taxi" (1978-1983). Pochodzący z nieokreślonego kraju w Europie Wschodniej bohater nie grzeszył inteligencją, mówił łamanym angielskim, a jego dowcipy często nie miały pointy. Kaufman wypracował tę postać na potrzeby swoich występów scenicznych, a teraz dodał do niej kilka elementów - między innymi osobowość mnogą, dzięki której Kaufman mógł od czasu do czasu wcielać się w zupełnie nową postać. Aktor prywatnie nie przepadał za formatem sitcomów, a "Taxi" kręcił wyłącznie dla pieniędzy. Za udział w produkcji był dwukrotnie nominowany do Złotego Globu (w 1979 i 1981 roku).



Zachowanie Kaufmana podczas kręcenia serialu obrosło legendą. Aktor zgodził się na udział jedynie w 14 odcinkach na sezon. W dodatku wymusił także udział w czterech odcinkach Tony'ego Cliftona - swojego scenicznego alter ego, opryskliwego i wulgarnego gbura o krzaczastych wąsach, występującego zawsze w ciemnych okularach i z cygarem w dłoni (którym nigdy się nie zaciągał - Kaufman nie palił). Jednak pierwszego dnia zdjęć jego zachowanie doprowadzało wszystkich do szału. Kaufman został poproszony, by Clifton więcej nie pojawiał się na planie. Dalej występował w tej roli podczas scenicznych występów. Czasem wcielał się w niego przyjaciel i tekściarz aktora - Bob Zmuda.



Wideo "Człowiek z księżyca" [zwiastun]

Pod koniec listopada 1983 roku Kaufman zaczął podupadać na zdrowiu. Na prośbę najbliższych przeprowadził badania, których wynik był jednoznaczny. Artysta chorował na rzadką odmianę raka płuc. Mimo zastosowania medycyny tradycyjnej i alternatywnej szybko doszło do przerzutów do mózgu. Kaufman zmarł 19 maja 1984 roku. Nie wszyscy uwierzyli jednak w wiadomości o jego śmierci. Znając jego poprzednie dowcipy, wiele osób podejrzewało, że jego choroba i odejście było kolejnym żartem. Oliwy do ognia dolewał Zmuda, który kilka razy po śmierci Kaufmana występował w roli Cliftona.

Dziedzictwo Andy'ego Kaufmana jest wciąż żywe także dzięki Jimowi Carrey'owi. Aktor od zawsze był nim zafascynowany, dzielili zresztą dzień urodzin. Carrey wcielił się w Kaufmana w 1999 roku w "Człowieku z księżyca", który przytaczał najważniejsze wydarzenia z jego życia. Za swoją role został nagrodzony Złotym Globem, ale z niezrozumiałych przyczyn został pominięty przy nominacjach do Oscarów.



Wideo "Jim & Andy: The Great Beyond" [trailer]

W 2017 roku ukazał się dokument "Jim and Andy: The Great Beyond", opisujący pracę na planie "Człowieka z księżyca" i Carreya, który odmawiał wyjścia z roli pomiędzy scenami. Nie spotkało się to z przychylnością obecnych przy produkcji przyjaciół Kaufmana. Twierdzili oni, że chociaż kreował się on na bezczelnego i łamiącego konwenanse, to prywatnie był sympatyczną i kulturalną osobą. Tymczasem Carrey przez cały czas grał wszystkim na nerwach.