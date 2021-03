Andy Garcia zagra główną rolę w remake’u „Ojca panny młodej”

„Ojciec panny młodej” to kultowa amerykańska komedia, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat doczekała się kilku odsłon. Już wiemy, że powstanie kolejna. Tym razem tytułową rolę zagra Andy Garcia, a film będzie osadzony w społeczności kubańskiej.

Reklama

Andy Garcia /Wiktor Szymanowicz/Barcroft Media /Getty Images

Wszystko zaczęło się od powieści Edwarda Streetera "Ojciec panny młodej", która została wydana w 1949 roku. Już rok później książka doczekała się pierwszej ekranizacji - ze Spencerem Tracy i Elizabeth Taylor w rolach głównych. 41 lat później tę historię wskrzesili m.in. Steve Martin i Diane Keaton, a w 1995 r. powstał film "Ojciec panny młodej 2".



Jak poinformował serwis The Hollywood Reporter, w kolejnym remake’u tytułową postać zagra Andy Garcia. Aktor będzie też producentem wykonawczym filmu. Za projektem stoją wytwórnia Warner Bros. i należąca do Brada Pitta firma producencka Plan B.



Reklama

Garcia urodził się na Kubie, a wychował na Florydzie, co powinno ułatwić mu wejście w ducha filmu. Tytułowy bohater i jego rodzina należeć będzie do społeczności kubańskiej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, co jest zmianą w stosunku do pierwowzoru. Niezmienne jest to, że główny bohater będzie wydawać córkę za mąż, co przysporzy mu wielu problemów.



"Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do projektu 'Ojciec panny młodej', tak uwielbianego filmu, który przez lata dał tyle radości tak wielu ludziom. Cieszę się też, że będę mógł reprezentować moją kubańską kulturę i dziedzictwo" - stwierdził Garcia w oświadczeniu.