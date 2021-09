​Andy Garcia w "Niezniszczalnych 4"

Seria "Niezniszczalni" opowiada o grupie najemników i weteranów pól bitewnych na całym świecie, która podejmuje się najbardziej niebezpiecznych zadań. W trzech poprzednich filmach cyklu przewinęło się większość filmowych twardzieli, by wymienić tylko Sylvestra Stallone’a, Arnolda Schwarzeneggera, Bruce’a Willisa, Chucka Norrisa, Dolpha Lundgrena, Jean-Claude’a Van Damme’a, Harrisona Forda czy Mela Gibsona.



"Niezniszczalni 4": Kto w obsadzie?

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", Andy Garcia dołącza do obsady jako agent CIA, który towarzyszył będzie tytułowym Niezniszczalnym w ich następnej misji. Garcia to kolejna nowa twarz w obsadzie wybuchowego cyklu. Wcześniej ogłoszono, że w filmie "Niezniszczalni 4" zobaczymy też Curtisa "50 Centa" Jacksona, Megan Fox oraz Tony’ego Jaa.

Ze stałej obsady serii w "Niezniszczalnych 4" zobaczymy Sylvestra Stallone’a, Dolpha Lundgrena, Randy’ego Couture’a oraz Jasona Stathama. Ten ostatni, wcielający się w rolę Lee Christmasa, który ma stać się w czwartej części wiodącą postacią. Dotychczasowy lider Niezniszczalnych, Sylvester Stallone, ma odsunąć się bardziej w cień. To na Stathamie spoczywał będzie ciężar powodzenia kolejnych ewentualnych części cyklu.

Film realizuje były kaskader, który świetnie radzi sobie też jako reżyser. To Scott Waugh, twórca filmu "Need for Speed". Twórcami scenariusz filmu są Spenser Cohen, Max Adams i John Joseph Connolly. Zdjęcia do "Niezniszczalnych 4" mają rozpocząć się już w październiku tego roku. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą.