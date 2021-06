​Andrzej Saramonowicz: Absurdalna litania roszczeń Polaków

Twórca hitowych komedii "Lejdis" i "Testosteron", który słynie z wyśmiewania polskich przywar, przejął się roszczeniami Krystyny Pawłowicz. Ona zaapelowała na Twitterze do Szwedów, przed meczem z reprezentacją Polski na Euro 2020: "ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie". On na Instagramie i Facebooku wyliczył, co powinny Polakom oddać inne kraje.

"Szwedzi, oddajcie dziedzictwo! Niemcy, oddajcie reparacje! Ruscy, oddajcie wrak! Żydzi, oddajcie kamienice! Francuzi, oddajcie widelec! Czesi, oddajcie głowę świętego Wojciecha! Słowacy, oddajcie Janosika! Ukraińcy, oddajcie Ukrainę! Litwini, oddajcie Litwę! Hiszpanie, oddajcie Galicję! Portugalczycy, oddajcie dwie pierwsze litery! Finowie, oddajcie finkę! Estończycy, skąd żeście się tu, k..., wzięli?!" - napisał Saramonowicz.



Włosi, oddajcie Watykan! Holendrzy, oddajcie depresję! Turcy, oddajcie wąsy! Anglicy, oddajcie Josepha Conrada! Murzyni, oddajcie "lives matter"! Białorusini, przestańcie udawać, że nie jesteście Polakami! Świecie, nie broń się dłużej! Pokochaj bigos!" - zakpił Saramonowicz.

Komentujący ten post podzieli się na dwie grupy. Tych, którzy twierdzą, że twórca atakuje "polskość" i zalecają mu udanie się na emigrację oraz tych, którzy dołączyliby do jego "litanii roszczeń" jeszcze kilka wezwań. Np. "Grecy, oddajcie demokrację"; "Tatarzy, oddajcie końcówkę hejnału!"; "Bretończycy, oddajcie fasolkę!"; "Ruskie oddajcie pierogi". Jedna z internautek zapytała retorycznie: "I co my ku..a z tym wszystkim zrobimy, gdy nam już oddadzą?".