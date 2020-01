Andrzej Chyra w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej

Coraz więcej wiadomo na temat obsady najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej "Masażysta", znanego również jako "Wonder Żenia". Poza Mają Ostaszewską, Agatą Kuleszą i Weroniką Rosati wystąpią w nim Alec Utgoff i Andrzej Chyra. Premiera filmu wstępnie planowana jest na październik tego roku.

Andrzej Chyra po raz kolejny wystąpi w filmie Małgorzaty Szumowskiej / Engelbrecht / AKPA

O tym, że do obsady "Masażysty" dołączył Andrzej Chyra, poinformowała na swoim koncie na Instagramie Maja Ostaszewska, dzieląc się zdjęciem z planu, na którym widoczna jest w towarzystwie aktora. Razem z nimi na zdjęciu znalazła się również Agata Kulesza.

W grudniu zeszłego roku magazyn "Variety" donosił, że w filmie Szumowskiej zobaczymy również znanego z serialu "Stranger Things" Aleka Utgoffa. Ma się on wcielić w tytułową rolę pochodzącego z Ukrainy masażysty Żeni. Aktor jest obecnie w Warszawie, co dokumentuje na swoim koncie instagramowym. Można tam zobaczyć jego zdjęcia w fioletowym stroju superbohatera. "To podsumowuje mój wieczór. Choć jest trochę zimno" - napisał Utgoff.

Film opowiada historię młodego imigranta z Ukrainy, który pracuje w Polsce jako masażysta odwiedzający mieszkańców strzeżonego osiedla pod Warszawą. Staje się on powiernikiem tajemnic swoich klientów, a niektóre z pań traktują go wręcz jak guru i wierzą w leczniczą moc jego dłoni. Scenariusz do filmu wspólnie z Szumowską napisał Michał Englert.

Dla Andrzeja Chyry nie jest to pierwszy występ w filmie reżyserowanym przez Małgorzatę Szumowską. W 2013 roku zagrał główną rolę księdza Adama w filmie "W imię". Pojawił się również w filmach "Sponsoring" z 2011 oraz "Ono" z 2004 roku.