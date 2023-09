Andriej Zwiagincew planuje nowy film. O czym opowie "Jupiter"?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Andriej Zwiagincew planuje swój pierwszy film od czasu nominowanej do Oscara "Niemiłości" z 2017 roku. Wiosną we Francji i w Hiszpanii rozpoczną się zdjęcia do "Jupitera".

Zdjęcie Andriej Zwiagincew / Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images